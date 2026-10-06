94 миллиарда для Польши: как украинские беженцы способствуют росту экономики соседней страны

Массовая миграция наших граждан продолжает кардинально менять финансовый ландшафт соседней страны. Вместо ожидаемой нагрузки на социальную систему иностранный рынок получил мощный стимул для роста.

Какие суммы украинцы вкладывают в польский бюджет

В 2025 году вклад украинских беженцев в ВВП Польши достиг впечатляющих 2,4%, что в денежном эквиваленте составляет около 94 миллиардов злотых. Такие данные приводятся в свежем исследовании UNHCR и Deloitte, обнародованном 1 октября 2026 года, отмечает руководитель Международного центра научных исследований "Виртус" Александр Костюк.

Уровень занятости украинцев трудоспособного возраста взлетел до 76%, прибавив 7 процентных пунктов всего за один год. Это означает, что наши граждане массово отказываются от зависимости от социальной помощи в пользу официальных зарплат, уплаты налогов и активного потребления на местном рынке.

При этом аналитики не нашли никаких доказательств того, что украинцы вытесняют поляков с рабочих мест или снижают общий уровень зарплат.

Как именно наши граждане стимулируют иностранный рынок

Экономический эффект для соседней страны формируется потому, что украинцы заполняют дефицитные вакансии, создают предприятия и генерируют дополнительный внутренний спрос.

Фактически человеческий капитал, сформированный в Украине, уже генерирует в Польше десятки миллиардов злотых добавленной стоимости,

– говорит Александр Костюк.

Если взглянуть в ретроспективу, то оценка вклада украинцев в ВВП Польши несколько снизилась с 2,7% в 2024 году до нынешних 2,4%. Однако эксперты отмечают, что это свидетельствует не об ухудшении интеграции, а о переходе от шокового эффекта массовой миграции к стабильной экономической модели.

Обратите внимание! Чем дольше украинцы строят карьеру и закрепляются на польском рынке, тем прочнее становятся их финансовые связи со страной пребывания. Для Украины это означает серьезный вызов, ведь вернуть этих людей домой будет становиться все сложнее.

Между тем Польша и Румыния отклонили просьба Киева о дополнительной помощи в вывозе сельскохозяйственной продукции. Из-за заблокированных морских путей миллионы тонн урожая могут остаться в Украине, что грозит срывом следующей посевной кампании.