Украинцы начали вкладывать больше средств в банки — взносы достигли рекорда
Источник:НБУ
В ноябре объем средств, хранящихся на банковских счетах в гривне и иностранной валюте, вырос на 2,6%. В настоящее время общая сумма вкладов выросла до 1030,3 миллиарда гривен.
Какая динамика
В целом с начала года объем вкладов физических лиц в банках вырос на 11,2% с 926,5 миллиарда гривен. В частности, вклады в гривнах составляют 682,5 миллиарда гривен, что на 3,1% больше, чем раньше.
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Также вырос объем валютных депозитов в гривневом эквиваленте – до 347,8 миллиарда гривен. Эта динамика относится и к юридическим лицам, депозиты которых в ноябре выросли на 2,1% до 1 156 миллиарда гривен.
Средняя процентная ставка по гривневым депозитам в ноябре для юрлиц снизилась на 0,3 п.п. до 10,3%, для физлиц – сохранилась на 11,9%.
Что будет с депозитами до конца года
Средние ставки по гривневым депозитам останутся на уровне 14 – 14,5% годовых. Средняя доходность вкладов на срок 3 – 6 месяцев не превысит 14,5% годовых, а от 9 месяцев до 1 года составит 14% годовых.
Сейчас более 75% вкладов составляют гривневые депозиты, а валютные депозиты — на уровне 15 – 17%. Все остальное – это "конвертационные депозиты", которые дают возможность гражданам приобрести валюту по официальному курсу с ее последующим обязательным размещением на депозитах сроком от 3 месяцев.
Тенденции по всем гривневым вкладам таковы:
- вклады на сумму 50 – 100 тысяч гривен – 50% всех вкладов;
- 100 – 200 тысяч гривен – 20%;
- до 50 тысяч гривен – 15%;
- 200 – 500 тысяч гривен – 10 – 12%;
- более 500 тысяч гривен – 7 – 10%.