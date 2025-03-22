Для участников программы "Прихисток": о чем нужно немедленно сообщить ПФУ

Украинцы, участвующие в программе "Прихисток", получают компенсацию за проживание на их территории переселенцев. Речь идет о случаях, когда жилье предоставляется на безвозмездной основе.

Какую информацию надо предоставлять ПФУ

Владельцы жилья должны своевременно предоставлять информацию о выезде переселенцев, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Дело в том, что, если переселенцы выезжают, владельцу жилья перестает предоставляться компенсация. Меняться эта выплата может и в другом случае. Например, если количество лиц, проживающих по адресу уменьшилось.

Обратите внимание! Документы должны быть оформлены в день изменения ситуации. В противном случае компенсация может быть приостановлена или неправомерно начислена (то есть ее придется возвращать).

Как можно сообщить об изменении состава жильцов:

обратившись лично в отделение ПФУ (с заявлением установленного образца);

онлайн в электронном кабинете Пенсионного фонда.

Заметьте! Если компенсация выплачивалась лицу неправомерно, средства придется вернуть. В некоторых случаях такому гражданину могут назначить штраф.