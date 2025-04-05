Как получить пенсию 11 тысяч гривен, если имеешь 35 лет стажа

На размер пенсии влияет количество стажа, зарплата и другие факторы. Играет весомую роль и возраст выхода на заслуженный отдых.

Какую зарплату нужно иметь, чтобы пенсия была 11 тысяч гривен

Чтобы рассчитать пенсионную выплату, лучше всего воспользоваться пенсионным калькулятором, пишет 24 Канал.

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Рассмотрим пример, где пенсионер успел приобрести 35 лет страхового стажа. По нормам, действующих для 2025 года он может попытаться выйти на пенсию в 60 лет.

Чтобы при таких обстоятельствах получить пенсию 11 тысяч гривен, нужно иметь зарплату примерно 28,7 тысячи гривен.



Какая зарплата позволяет получить пенсию 11 тысяч гривен / Скриншот Пенсионный калькулятор

В 63 года выйти такому лицу на пенсию и иметь указанную пенсию несколько легче. Этому гражданину будет достаточно зарплаты – 24,3 тысячи гривен.



При каких условиях можно иметь пенсию 11 тысяч гривен, если хочешь выйти на пенсию в 63 со стажем 35 лет / Скриншот Пенсионный калькулятор

А вот для тех, кто хочет уйти на заслуженный отдых в 65 лет требования еще меньше. В таком случае, для получения пенсии 11 тысяч гривен, необходима зарплата примерно – 22 тысячи гривен.



Что нужно, чтобы получить пенсию 11 тысяч гривен / Скриншот Пенсионный калькулятор

Заметим, что, дабы уйти на заслуженный отдых, человек должен приобрести достаточное количество стажа. В 2025 году требования следующие: