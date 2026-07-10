Число поражений выросло на 36%: Россия изменила тактику ударов по энергетике

В 2026 году Россия значительно усилила атаки на украинскую энергосистему. В результате резко возросло количество попаданий по энергетическим объектам страны.

Как выросло число атак на энергетику

По сравнению с первым полугодием 2025 года количество атак на энергообъекты выросло на 36%, рассказал председатель правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко на форуме "Децентрализованная генерация в Украине 2.0", передает "Укринформ".

Если в начале полномасштабной войны оккупанты запускали по одной цели максимум 3–4 дрона, то сейчас проводят атаки с использованием не менее 20–25 беспилотников за один раз.

В то же время Россия, по его словам, не ограничивается только выработкой электроэнергии, а пытается действовать комплексно. Поэтому страдают и сети электропередачи.

Растет количество повреждений, особенно в этом году – на 36% по сравнению с первым полугодием прошлого года. Убытки только Укрэнерго уже приблизились к 90 миллиардам гривен,

– отметил Зайченко.

В результате вражеских атак около 50% мощностей по производству электроэнергии в Украине на данный момент утрачено. Особенно сильные повреждения получила маневровая генерация.

Каковы потери Укрэнерго из-за обстрелов

Российские обстрелы приводят к вынужденным отключениям электроэнергии у потребителей. За первые полгода больше всего украинцев одновременно оставались без света в феврале:

в январе – в среднем 6,1 миллиона абонентов;

в феврале – 6,5 миллиона;

в марте – 3,8 миллиона.

Наибольшее количество потребителей, одновременно лишившихся электроснабжения, было зафиксировано 8 февраля – более 12 миллионов украинцев.

Из-за этих отключений Укрэнерго уже потеряло 4 миллиарда гривен доходов.

В январе–апреле этого года вынужденные ограничения электроснабжения сократили фактическое потребление электроэнергии примерно на 6,5 миллиарда киловатт-часов. Это примерно 1 135 суток среднего потребления такого города, как Киев,

– привел пример Зайченко.

Однако он подчеркнул, что тарифы на передачу электроэнергии или диспетчеризацию не зависят от потери доходов компанией.

Таким образом, вызовы, стоящие перед энергосистемой Украины, растут. Чтобы обеспечить стабильность ее работы, сейчас крайне важно развивать новую генерацию.

Помочь в этом, в частности, может строительство более 1,5 гигаватта новых высокоманевренных генерирующих мощностей. Как сообщил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль, государство уже запустило конкурс и представило инвесторам требования к проектам.