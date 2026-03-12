199 миллионов на советника для Укрзализныци: можно ли без него реструктуризировать долг

Укрзализныця наняла за рубежом финансового советника, который поможет с реструктуризацией внешнего долга более 1 миллиарда долларов. Если дело завершится успехом, УЗ заплатит за услуги почти 199 миллионов гривен.

Можно ли обойтись без финансового советника?

Сотрудничество с иностранными советниками для реструктуризации внешних долгов является нормальной практикой. Украинская государственная компания не может этого избежать. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал экономист Олег Пендзин.

Смотрите также Кредит до пенсии или долг "на тетрадь": почему Укрпочта пока не стала банком и возможно ли это

Как отмечает эксперт, полученные под гарантию государства коммерческие заимствования подчиняются общему решению по обслуживанию внешних долгов, что сейчас заключается в реструктуризации. Поэтому Укрзализныця как государственное предприятие должна придерживаться этой политики.

З обоснование закупки услуг финансового советника известно, что в июле 2026 года Укрзализныця должна будет погасить еврооблигации на сумму 703 миллиона долларов, а в 2028 году – еще 352 миллиона. Однако из-за финансового положения не сможет этого сделать, поэтому нуждается в реструктуризации долга, то есть – изменения условий его выплаты.

Напомним: выпуск еврооблигаций является способом привлечь большую сумму средств за рубежом для определенных целей, в частности – рефинансирования старых долгов, инвестиций в обновление или обеспечение операционной деятельности.

Олег Пендзин Экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Для выполнения реструктуризации обязательно привлекают финансовых советников – без этого сделать ее невозможно. Так всегда есть, и даже когда Украина осуществляет реструктуризацию своих долгов, она привлекает иностранных финансовых советников.

Предоставлять услуги для управления долгом Укрзализныци будет французская компания Rothschild & Cie. Вознаграждение составляет 198 миллионов 877,3 тысячи гривен без НДС. Однако по условиям закупки ее будут выплачивать исключительно при условии успешной реструктуризации долга.

Заметьте! Договор заключили без открытых торгов, ссылаясь на недоступность во время военного положения процедуры конкурентного диалога. Сотрудничество УЗ с французской компанией продлится до конца 2028 года.

Эксперт Олег Пендзин говорит, что ввиду отсутствия возможности ознакомиться с текстом договора, сложно прокомментировать обоснованность цены, ведь для этого нужно знать объем выполненных работ.

Для чего Укрзализныце реструктуризация долга?