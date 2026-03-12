Чи можна обійтися без фінансового радника?

Співпраця з іноземними радниками для реструктуризації зовнішніх боргів є нормальною практикою. Українська державна компанія не може цього уникнути. Про це в коментарі 24 Каналу розповів економіст Олег Пендзин.

Як зазначає експерт, отримані під гарантію держави комерційні запозичення підпорядковуються загальному рішенню щодо обслуговування зовнішніх боргів, що нині полягає в реструктуризації. Тому Укрзалізниця як державне підприємство має дотримуватися цієї політики.

З обґрунтування закупівлі послуг фінансового радника відомо, що в липні 2026 року Укрзалізниця матиме погасити єврооблігації на суму 703 мільйони доларів, а у 2028 році – ще 352 мільйони. Однак через фінансове становище не зможе цього зробити, тому потребує реструктуризації боргу, тобто – зміни умов його виплати.

Нагадаємо: випуск єврооблігацій є способом залучити велику суму коштів за кордоном для певних цілей, зокрема – рефінансування старих боргів, інвестицій в оновлення чи забезпечення операційної діяльності.

Олег Пендзин Економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Для виконання реструктуризації обов'язково залучають фінансових радників – без цього зробити її неможливо. Так завжди є, і навіть коли Україна здійснює реструктуризацію своїх боргів, вона залучає іноземних фінансових радників.

Надавати послуги для управління боргом Укрзалізниці буде французька компанія Rothschild & Cie. Винагорода становить 198 мільйонів 877,3 тисячі гривень без ПДВ. Однак за умовами закупівлі її виплачуватимуть виключно за умови успішної реструктуризації боргу.

Зауважте! Договір уклали без відкритих торгів, посилаючись на недоступність під час воєнного стану процедури конкурентного діалогу. Співпраця УЗ з французькою компанією триватиме до кінця 2028 року.

Експерт Олег Пендзин говорить, що з огляду на відсутність можливості ознайомитися з текстом договору, складно прокоментувати обґрунтованість ціни, адже для цього потрібно знати обсяг виконаних робіт.

Для чого Укрзалізниці реструктуризація боргу?