Во Львове с сегодняшнего дня отключили отопление

Во Львове решили отключить централизованное отопление из-за потепления. В частности, на выходных ожидают до 20 градусов тепла.

В пресс-службе Львовского городского совета сообщили, что приостанавливают поставки отопления с сегодняшнего дня, с 20 октября. Там объяснили, почему это нужно, в частности во избежание перегревов.

Смотрите также Отопительный сезон в Украине: в каких городах уже включили тепло

Согласно прогнозу погоды, существенное повышение температуры наружного воздуха. Следовательно, чтобы не было перегревов и нерационального использования газа, подачу отопления с сегодняшнего дня приостанавливаем,

– сообщил Орест Тимчишин, директор департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры совета.

Когда возобновят теплоснабжение

В горсовете сообщили, что возобновить теплоснабжение планируют на следующей неделе. Всё будет зависеть от температурных показателей.

Официально отопительный сезон во Львове начался с понедельника, 16 октября.

Отопительный сезон в Украине