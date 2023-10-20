В пресс-службе Львовского городского совета сообщили, что приостанавливают поставки отопления с сегодняшнего дня, с 20 октября. Там объяснили, почему это нужно, в частности во избежание перегревов.
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Согласно прогнозу погоды, существенное повышение температуры наружного воздуха. Следовательно, чтобы не было перегревов и нерационального использования газа, подачу отопления с сегодняшнего дня приостанавливаем,
– сообщил Орест Тимчишин, директор департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры совета.
Когда возобновят теплоснабжение
В горсовете сообщили, что возобновить теплоснабжение планируют на следующей неделе. Всё будет зависеть от температурных показателей.
Официально отопительный сезон во Львове начался с понедельника, 16 октября.
Отопительный сезон в Украине
- Старт отопительного сезона в Украине с 15 октября. В то же время, решение о начале подачи тепла принимают местные власти в зависимости от средней температуры воздуха. Для этого есть определенная норма – 8 градусов в течение трех дней.
- В этом году большинство городов Украины уже приняли начало отопительного сезона. В частности, в Киеве он начался 16 октября.