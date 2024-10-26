Когда украинские полицейские могут выходить на пенсию
Источник:ПФУ
Полицейские в Украине могут выйти на пенсию досрочно. Впрочем, возраст выхода на пенсию зависит от выслуги, условий службы и должности, что позволяет некоторым полицейским завершить службу раньше стандартного пенсионного возраста.
Когда полицейские могут выйти на пенсию
Полицейские в Украине могут выйти на пенсию после достижения определенного возраста и наличия необходимого стажа службы. Общие условия таковы:
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- Возраст выхода на пенсию: 45 лет.
- Минимальный стаж службы: 25 лет.
После достижения этих требований полицейские могут получать пенсионные выплаты за выслугу лет. Законом также предусмотрены еще другие виды пенсий для полицейских:
- по инвалидности;
- в связи с потерей кормильца.
Заметьте! Пенсии работникам полиции назначаются и выплачиваются при условии их увольнения со службы. В случае повторного принятия выплата пенсий на время службы прекращается.
Когда назначается пенсия по инвалидности или в случае потери кормильца
Таким образом, пенсия по инвалидности назначается работникам полиции, которые стали лицами с инвалидностью из-за ранения, контузии, увечья или заболевания, полученные во время защиты Родины или выполнения служебных обязанностей, а также в случае инвалидности, вызванной увечьем в результате несчастного случая вне службы или заболеванием, связанным с прохождением службы.
В то же время пенсия в случае потери кормильца назначается членам семей работников полиции, погибших при исполнении служебных обязанностей или умерших из-за травм или болезней, связанные со службой. Выплаты предоставляются, если семья потеряла основной источник существования, а также независимо от содержания - нетрудоспособным детям, родителям и супругам.