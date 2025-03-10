Не упускайте возможность: за сколько можно купить 500 и 1000 долларов сейчас

Доллар значительно снизился. Причиной стало уменьшение спроса со стороны населения, которое ощущается сейчас.

Как изменился курс доллара после 8 марта

Официальный курс доллара в Украине сейчас – 41,21 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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По данным "Минфина", средний курс доллара в банке изменился так:

покупка – 41,05 гривны за доллар;

продажа – 41,60 гривны за доллар.

В обменниках средний курс доллара достиг такого уровня:

покупка – 41,29 гривны за доллар;

продажа – 41,38 гривны за доллар.

Сколько нужно потратить на покупку 500 долларов сегодня

чтобы купить 500 долларов сегодня, в банке придется потратить ориентировочно 20 800 гривен;

придется потратить ориентировочно 20 800 гривен; для приобретения 500 долларов через обменник, нужно примерно 20 690 гривен.

Во сколько обойдется покупка 1000 долларов сейчас