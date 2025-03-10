10 марта, 17:15
Не упускайте возможность: за сколько можно купить 500 и 1000 долларов сейчас
Доллар значительно снизился. Причиной стало уменьшение спроса со стороны населения, которое ощущается сейчас.
Как изменился курс доллара после 8 марта
Официальный курс доллара в Украине сейчас – 41,21 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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По данным "Минфина", средний курс доллара в банке изменился так:
- покупка – 41,05 гривны за доллар;
- продажа – 41,60 гривны за доллар.
В обменниках средний курс доллара достиг такого уровня:
- покупка – 41,29 гривны за доллар;
- продажа – 41,38 гривны за доллар.
Сколько нужно потратить на покупку 500 долларов сегодня
- чтобы купить 500 долларов сегодня, в банке придется потратить ориентировочно 20 800 гривен;
- для приобретения 500 долларов через обменник, нужно примерно 20 690 гривен.
Во сколько обойдется покупка 1000 долларов сейчас
- дабы купить 1000 долларов в банке, нужно примерно 41 600 гривен;
- в обменнике такая операция обойдется в почти – 41 380 гривен.