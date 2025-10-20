Мобильный оператор Vodafone планирует соединить страны Европы и Азии новым кабелем и создать альтернативный маршрут связи в обход России. Строительство начнут в 2027 году.

Что известно о кабеле через Черное море?

Безопасный и быстрый интернет для Украины - Vodafone проложит кабель через Черное море в обход России сообщает 24 Канал со ссылкой на Минцифры.

В 2027 году Vodafone Group и Vodafone Украина начнут строить подводную кабельную систему Kardesa. Она объединит Украину, Болгарию, Турцию, Грузию и Азию, чтобы усилить безопасность и стабильность связи в Черноморском регионе.

А также имеет целью создать альтернативный маршрут, который обходит территорию России.

Каким будет проект Kardesa?

Проект Kardesa важный проект для Украины по нескольким причинам, сообщает 24 Канал со ссылкой на вицерпремьер-министра Михаила Федорова.

По словам Федорова, проект обеспечит:

цифровой суверенитет и устойчивость телекоммуникационной инфраструктуры;

инвестиции в сферу телекома;

скоростной и безопасный интернет для украинцев;

предоставит роль связующего звена в интернет-трафике между Европой и Азией в обход России.

Строительство начнется в Болгарии в 2027 году, бюджет проекта – более 100 миллионов евро. Благодаря Kardesa Черноморский регион получит дополнительно 500 терабит в секунду интернет-пропускной способности. Подводные кабели обеспечивают 97 – 98% международного интернет-трафика, поэтому этот проект имеет важное значение для развития цифровой экосистемы всего региона.

Что известно о цифровом развитии в Украине?