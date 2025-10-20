Проект на миллионы евро: Vodafone проложит кабельную систему по Черному морю в обход России
- Vodafone планирует проложить кабельную систему Kardesa через Черное море в обход России, объединив Украину, Болгарию, Турцию, Грузию и Азию, с началом строительства в 2027 году.
- Проект стоимостью более 100 миллионов евро обеспечит дополнительные 500 терабит в секунду интернет-пропускной способности для Черноморского региона, усиливая безопасность и стабильность связи.
Мобильный оператор Vodafone планирует соединить страны Европы и Азии новым кабелем и создать альтернативный маршрут связи в обход России. Строительство начнут в 2027 году.
Что известно о кабеле через Черное море?
Безопасный и быстрый интернет для Украины - Vodafone проложит кабель через Черное море в обход России сообщает 24 Канал со ссылкой на Минцифры.
Смотрите также Действительно ли Vodafone блокирует номера без оплаты – компания объяснила
В 2027 году Vodafone Group и Vodafone Украина начнут строить подводную кабельную систему Kardesa. Она объединит Украину, Болгарию, Турцию, Грузию и Азию, чтобы усилить безопасность и стабильность связи в Черноморском регионе.
А также имеет целью создать альтернативный маршрут, который обходит территорию России.
Каким будет проект Kardesa?
Проект Kardesa важный проект для Украины по нескольким причинам, сообщает 24 Канал со ссылкой на вицерпремьер-министра Михаила Федорова.
По словам Федорова, проект обеспечит:
- цифровой суверенитет и устойчивость телекоммуникационной инфраструктуры;
- инвестиции в сферу телекома;
- скоростной и безопасный интернет для украинцев;
- предоставит роль связующего звена в интернет-трафике между Европой и Азией в обход России.
Строительство начнется в Болгарии в 2027 году, бюджет проекта – более 100 миллионов евро. Благодаря Kardesa Черноморский регион получит дополнительно 500 терабит в секунду интернет-пропускной способности. Подводные кабели обеспечивают 97 – 98% международного интернет-трафика, поэтому этот проект имеет важное значение для развития цифровой экосистемы всего региона.
Что известно о цифровом развитии в Украине?
В июне Украина утвердила план цифрового развития до 2030 года, предусматривающий восстановление 100% поврежденных телеком-сетей и внедрение 5G и IoT. Цель стратегии – обеспечение стабильной связи и качественного интернета по всей стране, что включает доступ к гигабитному интернету для 75% домохозяйств и 99% объектов социальной инфраструктуры.
В Украине готовятся расширить испытания 5G. Осенью ко Львову присоединятся Харьков и Бородянка, где также появятся зоны тестового покрытия. Полноценный запуск сети пятого поколения откладывается до завершения военного положения, но пилотные проекты уже работают.