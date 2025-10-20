Что известно о кабеле через Черное море?

Безопасный и быстрый интернет для Украины - Vodafone проложит кабель через Черное море в обход России сообщает 24 Канал со ссылкой на Минцифры.

В 2027 году Vodafone Group и Vodafone Украина начнут строить подводную кабельную систему Kardesa. Она объединит Украину, Болгарию, Турцию, Грузию и Азию, чтобы усилить безопасность и стабильность связи в Черноморском регионе.

А также имеет целью создать альтернативный маршрут, который обходит территорию России.

Каким будет проект Kardesa?

Проект Kardesa важный проект для Украины по нескольким причинам, сообщает 24 Канал со ссылкой на вицерпремьер-министра Михаила Федорова.

По словам Федорова, проект обеспечит:

  • цифровой суверенитет и устойчивость телекоммуникационной инфраструктуры;
  • инвестиции в сферу телекома;
  • скоростной и безопасный интернет для украинцев;
  • предоставит роль связующего звена в интернет-трафике между Европой и Азией в обход России.

Строительство начнется в Болгарии в 2027 году, бюджет проекта – более 100 миллионов евро. Благодаря Kardesa Черноморский регион получит дополнительно 500 терабит в секунду интернет-пропускной способности. Подводные кабели обеспечивают 97 – 98% международного интернет-трафика, поэтому этот проект имеет важное значение для развития цифровой экосистемы всего региона.

Что известно о цифровом развитии в Украине?

  • В июне Украина утвердила план цифрового развития до 2030 года, предусматривающий восстановление 100% поврежденных телеком-сетей и внедрение 5G и IoT. Цель стратегии – обеспечение стабильной связи и качественного интернета по всей стране, что включает доступ к гигабитному интернету для 75% домохозяйств и 99% объектов социальной инфраструктуры.

  • В Украине готовятся расширить испытания 5G. Осенью ко Львову присоединятся Харьков и Бородянка, где также появятся зоны тестового покрытия. Полноценный запуск сети пятого поколения откладывается до завершения военного положения, но пилотные проекты уже работают.