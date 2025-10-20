Що відомо про кабель через Чорне море?
Безпечний та швидкий інтернет для України — Vodafone прокладе кабель через Чорне море в обхід Росії повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінцифри.
У 2027 році Vodafone Group та Vodafone Україна розпочнуть будувати підводну кабельну систему Kardesa. Вона об’єднає Україну, Болгарію, Туреччину, Грузію та Азію, щоб посилити безпеку та стабільність зв’язку у Чорноморському регіоні.
А також має на меті створити альтернативний маршрут, який обходить територію Росії.
Яким буде проєкт Kardesa?
Проєкт Kardesa важливий проєкт для України з кількох причин, повідомляє 24 Канал з посиланням на віцерпрем’єр-міністра Михайла Федорова.
За словами Федорова, проєкт забезпечить:
- цифровий суверенітет та стійкість телекомунікаційної інфраструктури;
- інвестиції у сферу телекому;
- швидкісний та безпечний інтернет для українців;
- надасть роль сполучної ланки в інтернет-трафіку між Європою та Азією в обхід Росії.
Будівництво розпочнеться в Болгарії у 2027 році, бюджет проєкту – понад 100 мільйонів євро. Завдяки Kardesa Чорноморський регіон отримає додатково 500 терабіт на секунду інтернет-пропускної здатності. Підводні кабелі забезпечують 97 – 98% міжнародного інтернет-трафіку, тож цей проєкт має важливе значення для розвитку цифрової екосистеми всього регіону.
Що відомо про цифровий розвиток в Україні?
У червні Україна затвердила план цифрового розвитку до 2030 року, що передбачає відновлення 100% пошкоджених телеком-мереж і впровадження 5G та IoT. Мета стратегії – забезпечення стабільного зв'язку і якісного інтернету по всій країні, що включає доступ до гігабітного інтернету для 75% домогосподарств і 99% об'єктів соціальної інфраструктури.
В Україні готуються розширити випробування 5G. Восени до Львова приєднаються Харків і Бородянка, де також з’являться зони тестового покриття. Повноцінний запуск мережі п’ятого покоління відкладається до завершення воєнного стану, але пілотні проєкти вже працюють.