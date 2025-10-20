Мобільний оператор Vodafone планує з’єднатися країни Європи та Азії новим кабелем та створити альтернативний маршрут зв’язку в обхід Росії. Будівництво розпочнуть у 2027 році.

Що відомо про кабель через Чорне море?

Безпечний та швидкий інтернет для України — Vodafone прокладе кабель через Чорне море в обхід Росії повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінцифри.

У 2027 році Vodafone Group та Vodafone Україна розпочнуть будувати підводну кабельну систему Kardesa. Вона об’єднає Україну, Болгарію, Туреччину, Грузію та Азію, щоб посилити безпеку та стабільність зв’язку у Чорноморському регіоні.

А також має на меті створити альтернативний маршрут, який обходить територію Росії.

Яким буде проєкт Kardesa?

Проєкт Kardesa важливий проєкт для України з кількох причин, повідомляє 24 Канал з посиланням на віцерпрем’єр-міністра Михайла Федорова.

За словами Федорова, проєкт забезпечить:

цифровий суверенітет та стійкість телекомунікаційної інфраструктури;

інвестиції у сферу телекому;

швидкісний та безпечний інтернет для українців;

надасть роль сполучної ланки в інтернет-трафіку між Європою та Азією в обхід Росії.

Будівництво розпочнеться в Болгарії у 2027 році, бюджет проєкту – понад 100 мільйонів євро. Завдяки Kardesa Чорноморський регіон отримає додатково 500 терабіт на секунду інтернет-пропускної здатності. Підводні кабелі забезпечують 97 – 98% міжнародного інтернет-трафіку, тож цей проєкт має важливе значення для розвитку цифрової екосистеми всього регіону.

