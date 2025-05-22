Прогнозы неутешительны: почему в украинских городах вода будет предоставляться почасово

Есть большая вероятность, что Украина может столкнуться с масштабным водным кризисом. Причем, произойдет это в ближайшее десятилетие.

Почему в Украине может возникнуть водный кризис

Наихудшая ситуация с водой может быть именно на юге страны, пишет 24 Канал со ссылкой на "Телеграф".

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Сергей Сухомлин Руководитель Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мы видим изменение климата, видим определенное поведение наших соседей, которая приведет к уменьшению доступных объемов воды. В частности, на юге. Соответственно, для нас важно уже сейчас подумать об обеспечении потребностей Одессы, Херсона.

Сухомлин отмечает, что сейчас в Украине очищается только 32% сточных вод. Для сравнения, в странах ЕС этот показатель – более 80%.

Если будем продолжать ту же политику в этом секторе, с такими же потерями воды на предприятиях водоканалов, если мы будем сбрасывать в реки неочищенные канализационные стоки, то через 10 лет часть крупных городов Украины будут получать воду почасово. А некоторые крупные города, например Одесса, могут и вообще стать ограниченными в водоснабжении,

– говорит Сухомлин.

Обратите внимание! В Херсоне серьезные проблемы с водой эксперт прогнозирует через 15 лет.

Предложил Сухомлин и решение. Он считает необходимым включить строительство нового водопровода в Одессу в инфраструктурный проект по возведению прямой трассы к дунайским портам. Это должно происходить в обход Молдовы

Как говорит Сухомлин, Всемирный банк уже проводит соответствующие расчеты. Когда они будут готовы, Украина займется поиском финансирования.