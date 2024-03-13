Помощь от Дании: на что Украине предоставят более 300 миллионов долларов
Источник:Минобороны
Дания активно помогает Украине. Датское правительство способствует усилению украинского военного сектора.
Какую поддержку предоставит Украине Дания
12 марта правительство Дании сообщило о предоставлении Украине нового комплекса военной поддержки. Это уже 16 пакет с начала полномасштабного вторжения.
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Я благодарен Министру обороны Дании Трольсу Лунду Поульсену и народу Дании за значительный пакет военной помощи и усиление оборонных возможностей Украины.
Общая сумма помощи – 2,3 миллиарда датских крон (согласно нынешнему курсу, это ориентировочно 337 миллионов долларов). Что входит в пакет:
- артиллерийские системы CAESAR;
- самоходные минометы – 120 калибра;
- артиллерийские боеприпасы – 155 миллиметров.
Как Дания поддерживает Украину
Новый пакет датской поддержки реализуется в сотрудничестве с Францией. Артиллерийские снаряды Дания передает Украине вместе с Эстонией и Чехией.
Общая стоимость датской помощи украинской армии уже превысила 39,2 миллиарда крон (5,7 миллиардов долларов). Отдельно Дания выделила еще 3,7 миллиарда долларов в спецрезерв фонда восстановления Украины.