Помощь от Дании: на что Украине предоставят более 300 миллионов долларов

Дания активно помогает Украине. Датское правительство способствует усилению украинского военного сектора.

Какую поддержку предоставит Украине Дания

12 марта правительство Дании сообщило о предоставлении Украине нового комплекса военной поддержки. Это уже 16 пакет с начала полномасштабного вторжения.

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Рустем Умеров Министр обороны Украины Я благодарен Министру обороны Дании Трольсу Лунду Поульсену и народу Дании за значительный пакет военной помощи и усиление оборонных возможностей Украины.

Общая сумма помощи – 2,3 миллиарда датских крон (согласно нынешнему курсу, это ориентировочно 337 миллионов долларов). Что входит в пакет:

артиллерийские системы CAESAR;

самоходные минометы – 120 калибра;

артиллерийские боеприпасы – 155 миллиметров.

Как Дания поддерживает Украину

Новый пакет датской поддержки реализуется в сотрудничестве с Францией. Артиллерийские снаряды Дания передает Украине вместе с Эстонией и Чехией.

Общая стоимость датской помощи украинской армии уже превысила 39,2 миллиарда крон (5,7 миллиардов долларов). Отдельно Дания выделила еще 3,7 миллиарда долларов в спецрезерв фонда восстановления Украины.