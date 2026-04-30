Деньги "пылились": Пентагон наконец разблокировал 400 миллионов для Украины

Пентагон в конце концов разблокировал 400 миллионов долларов военной помощи Украине, которую ранее принял Конгресс. Это произошло после нескольких недель давления американских законодателей, которые требовали объяснения задержки.

Какую помощь выделяет США?

О выделении средств сообщил министр обороны США Пит Хегсет во время слушаний в комитете Палаты представителей по делам вооруженных сил, пишет Kyiv Post.

Вопрос подняли законодатели при обсуждении бюджетного запроса Пентагона на 2027 финансовый год. Они потребовали объяснений, почему 400 миллионов помощи для Украины, одобренные Конгрессом, до сих пор заблокированы.

Тогда Хегсет объяснил, что якобы бюрократические преграды наконец удалось преодолеть, а деньги уже выделили.

Средства были разблокированы по состоянию на вчера,

– подчеркнул Гегсет.

Важно! Ранее Конгресс США утвердил оборонный бюджет страны на 2026 год. В нем среди прочего предусматривалось 400 миллионов долларов на военную помощь Украине на этот год, пишет Reuters. Средства выделяют в рамках Инициативы содействия безопасности Украины, которая финансирует американские компании для производства оружия для ВСУ.

Почему законодатели США критиковали Пентагон?

Разблокированию помощи для Украины предшествовала резкая критика со стороны сенатора-республиканца Митча Макконнелла.

Он набросился на Пентагон в своей колонке для издания The Washington Post, обвинив ведомство в том, что оно задерживает выделение средств Киеву, которые Конгресс уже давно одобрил при широкой поддержке.

Помощь Украине, которую мы приняли несколько месяцев назад, сейчас пылится в Пентагоне,

– написал республиканец.

Он также обвинил офис Министерства войны в том, что он не смог объяснить причины задержки, а законодателей якобы фактически просто игнорировали.

Макконнелл отметил, что США поддерживают Украину не из благотворительности, потому что эти средства являются "инвестицией в безопасность Америки". По словам сенатора, опыт украинской армии в сфере дронов и борьбы с беспилотниками стратегически важен и для США.

Объяснений у Пентагона по задержке помощи для Украины требовали не только республиканцы, но и демократы. Учитывая то, что соответствующий закон был подписан еще несколько месяцев назад.

Заметьте! Вопросы по Украине у законодателей возникли на фоне того, как они начали анализировать расходы США на войну с Ираном. Согласно показаниям Пентагона, стоимость военных операций там сейчас составляет около 25 миллиардов долларов, преимущественно из-за расходов на боеприпасы, авиацию, морские операции и поврежденное оборудование.

Что известно о военной помощи от США?

В начале апреля президент Украины Владимир Зеленский предупреждал, что затяжное противостояние США и Израиля с Ираном может повлиять на объемы американской военной помощи Киеву. Он отмечал, что для защиты от российских баллистических атак Украина особенно нуждается в дополнительных системах Patriot.

Политический эксперт, доктор философии Андрей Городницкий в эфире 24 Канала отметил, что риск сокращения поставок ракет к Patriot со стороны США является вполне вероятным. По его словам, в Вашингтоне уже обсуждают сценарий, при котором часть средств противовоздушной обороны, предназначенных для Украины, могут перебросить на Ближний Восток из-за затяжного конфликта с Ираном.

В то же время президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты, по его мнению, годами тратили сотни миллиардов долларов без ощутимой пользы для собственных национальных интересов. Он также подчеркнул, что нынешняя администрация больше не намерена передавать вооружение бесплатно, вместо этого делает ставку на расширение производства боеприпасов.