Зеленский отметил, что важными остается сохранение связей. Об этом глава государства рассказал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов.

Что сказал Зеленский о прекращении помощи от США?

Владимир Зеленский отреагировал на заявление вице-президента США Джей Ди Венса, который назвал сокращение финансирования войны в Украине одним из своих достижений.

Украинский лидер выразил надежду, что США не прекратят поддержку Украины, отметив ее важность для безопасности страны и сохранения связей с Европой.

Ранее Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон больше не осуществляет прямые закупки и поставки вооружения для Украины, предлагая европейским партнерам самостоятельно финансировать такие поставки.

Важно! Политолог Андрей Ткачук в комментарии 24 Каналу отметил, что Украина способна продолжать сопротивление даже без американского вооружения. По его словам, ключевую поддержку в таком случае может обеспечить Европа. Он также предположил, что война, вероятно, не завершится в 2026 году, поэтому украинцам, по его мнению, стоит оставаться устойчивыми и продолжать борьбу с агрессором.

