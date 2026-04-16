Зеленский отметил, что важными остается сохранение связей. Об этом глава государства рассказал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов.
Что сказал Зеленский о прекращении помощи от США?
Владимир Зеленский отреагировал на заявление вице-президента США Джей Ди Венса, который назвал сокращение финансирования войны в Украине одним из своих достижений.
Украинский лидер выразил надежду, что США не прекратят поддержку Украины, отметив ее важность для безопасности страны и сохранения связей с Европой.
Ранее Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон больше не осуществляет прямые закупки и поставки вооружения для Украины, предлагая европейским партнерам самостоятельно финансировать такие поставки.
Важно! Политолог Андрей Ткачук в комментарии 24 Каналу отметил, что Украина способна продолжать сопротивление даже без американского вооружения. По его словам, ключевую поддержку в таком случае может обеспечить Европа. Он также предположил, что война, вероятно, не завершится в 2026 году, поэтому украинцам, по его мнению, стоит оставаться устойчивыми и продолжать борьбу с агрессором.
Что известно о военной помощи от других стран?
Украина получила зенитные ракеты для систем Patriot от Польши и Нидерландов, ранее это не разглашалось. Германия планирует предоставить несколько сотен управляемых ракет Patriot Gen P и дополнительные пусковые установки ПВО IRIS-T, а также 300 миллионов евро для закупки беспилотников.
В Берлине 15 апреля состоялась встреча в формате "Рамштайн", где обсуждают увеличение поддержки Украины. В НАТО пообещали военную помощь на 60 миллиардов долларов, в приоритете – ПВО, дроны и дальнобойные боеприпасы.
Испания и Бельгия в 2026 году планируют направить по 1 миллиарду евро на поддержку оборонных потребностей Украины, в частности для усиления систем ПВО и развития беспилотных технологий. Кроме того, Бельгия в этом году передаст Украине дополнительные истребители F-16 и комплектующие, а украинская сторона готова к сотрудничеству с испанскими компаниями в рамках программы SAFE.