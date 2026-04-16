Зеленський наголосив, що важливими залишається збереження зв'язків. Про це глава держави розповів під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Нідерландів.

Дивіться також Сигнали Трампа позитивніші до Росії, ніж до України, – Зеленський

Що сказав Зеленський про припинення допомоги від США?

Володимир Зеленський відреагував на заяву віцепрезидента США Джей Ді Венса, який назвав скорочення фінансування війни в Україні одним зі своїх досягнень.

Український лідер висловив сподівання, що США не припинять підтримку України, наголосивши на її важливості для безпеки країни та збереження зв'язків із Європою.

Раніше Джей Ді Венс заявив, що Вашингтон більше не здійснює прямі закупівлі та постачання озброєння для України, пропонуючи європейським партнерам самостійно фінансувати такі поставки.

Важливо! Політолог Андрій Ткачук у коментарі 24 Каналу зазначив, що Україна здатна продовжувати опір навіть без американського озброєння. За його словами, ключову підтримку в такому разі може забезпечити Європа. Він також припустив, що війна, ймовірно, не завершиться у 2026 році, тому українцям, на його думку, варто залишатися стійкими та продовжувати боротьбу з агресором.

Що відомо про військову допомогу від інших країн?