Украинский лидер подчеркнул, что без жесткого давления на Кремль заставить его к изменениям невозможно. Об этом пишут Новости.Live.

Какое заявление сделал Зеленский?

Владимир Зеленский прокомментировал позицию Дональда Трампа относительно войны России против Украины. По его словам, американский лидер с самого начала демонстрирует стремление оставаться "посередине", что влияет на уровень поддержки Киева.

Зеленский отметил, что такая позиция не позволяет говорить о четкой поддержке Украины со стороны США. В то же время он указал на риторику, которая, по его мнению, выглядит более благоприятной для России.

У меня такое ощущение, что Трамп с самого начала говорил, что будет оставаться посередине. Это означает, что он не на моей стороне, не на стороне Украины и одновременно не прямо на стороне России. Но его сигналы скорее положительные по России, чем по Украине. И это проблема, потому что только жесткая позиция Соединенных Штатов может реально повлиять на Путина. Мягкий диалог не заставит Кремль изменить свое поведение,

– заявил Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что эффективное давление на Владимира Путина возможно только при условии четкой и жесткой позиции международных партнеров, прежде всего США.

По его мнению, любые сигналы о нейтралитете или попытки балансировать между сторонами могут только ослабить позиции Украины в войне. Зеленский также подчеркнул, что Кремль реагирует исключительно на силу и конкретные действия, а не на дипломатические формулировки без реального давления.

