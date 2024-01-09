0,25% от ВВП: Эстония назвала точный объем военной помощи, которую она готова предоставить Украине

Власти Эстонии заявили, что в течение четырех лет будут оказывать помощь Украине в размере 0,25% от собственного ВВП. Однако это единственные деньги, которые мы получим.

Военная помощь от Эстонии

Эстонская премьер-министр Кая Каллас призвала и другие страны Европы и Северной Америки последовать этому примеру.

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Кая Каллас Премьер-министр Эстонии Вклад Эстонии в победу Украины составит 0,25% ВВП в течение следующих четырех лет. Если каждая страна внесет по 0,25%, это нужно Украине для победы в этой войне.

Также она напомнила, что, начиная с 2022 года, Эстония предоставила Украине военную помощь на сумму почти 500 миллионов евро и добавила, что это и для безопасности ее страны.

Кроме военной помощи страна также будет выделять для Украины финансирование на сумму 14 миллионов евро в год. Эти средства должны быть направлены на совместные действия по восстановлению и связанные с этим решения.

Ирландия ухудшила условия для беженцев

По мнению политики, многие уже привыкли к войне в Украине и поэтому это тормозит принятие необходимых решений. Поэтому нужно провести разъяснительную работу среди стран, чтобы напомнить, почему стоит помогать Украине.

С 29 января в Ирландии для новых украинских беженцев изменят условия пребывания в стране. В частности, проживающие в государственном жилье будут получать 38,80 евро в неделю вместо 220 евро.

Получать полный размер соцпомощи украинцы могут только после того, как переедут на арендуемое жилье. К слову жить в государственном можно будет не больше 90 дней.