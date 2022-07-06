Какие страны больше всего помогают украинской армии: подробная карта

Весь мир помогает Украине сражаться с врагом. Кто-то помогает нашим беженцам, кто спасает нашу экономику, а ряд стран обеспечивает наших военных оружием и техникой.

Украине пообещали военную помощь на 34 миллиарда евро – это лишь то, что открыто сообщили. На самом деле сумма может быть выше. В материале 24 канала рассказываем, какие страны оказали Украине наибольшую военную поддержку, а какие остались в стороне.

Обратите внимание Почему инвестору важно быть активным в соцсетях

Как мир помогает Украине

По данным Kiel Institute, который отследил сумму военной помощи в период с 24 февраля по 1 июля, безоговорочным лидером являются Соединенные Штаты Америки. Они пообещали Украине 23,78 миллиарда евро. Большинство этой помощи поступят деньгами, в то же время США предоставит собственное оружие на сумму 6,37 миллиарда евро.

В Европе наибольшую военную помощь Украине пообещала Великобритания – 3,77 миллиарда евро и Польша – 1,8 миллиарда евро. Кстати, общая помощь Польше уже составила более 0,5% ВВП. ЕС как организация пообещала Украине 2 миллиарда евро военной помощи.

Следует отметить и некоторые неевропейские государства. Канада пообещала военную помощь в сумме 919 миллионов евро, Австралия – более 185 миллионов евро, а Новая Зеландия – более 13,8 миллиона.

Ниже на карте вы можете ознакомиться подробно с тем, какую помощь предложила каждая страна Европы. Но учтите, что это не оказанная помощь, а только обещанная.

Германия все еще не предоставила обещанное оружие

С этой карты может стать непонятно, почему же критикуют Германию. Она ведь пообещала Украине 1,44 миллиарда евро военной помощи (оружие + деньги). Дело в том, что Германия пока предоставила только 40% из обещанного оружия.

Что поражает, это большой разрыв между обещанной и оказанной поддержкой. И военные, и финансовые поставки все еще не соответствуют тому, в чем нуждается Украина, и потому, что ей обещано,

– отмечают в Kiel Instute.

Германия наобещала Украине предоставить собственное оружие на сумму 675 миллионов евро. Но реальные поставки составили 270 миллионов евро. В результате Германия, которая является четвертой мощнейшей экономикой мира, предоставила Украине лишь немного больше оружия и техники, чем это сделали Эстония, Чехия или Латвия.

Кстати, США также еще не доставили все обещанное оружие. Из 6,37 млрд евро оружием поступило лишь 38%. Но даже несмотря на это, США поставляют Украине больше всего оружия.

Кто не помогает Украине военно

Есть несколько международных партнеров Украины, которые помогают финансово или гуманитарно, но не оказывают военную помощь. Это:

Япония;

Ирландия;

Швейцария;

Венгрия;

Тайвань;

Кипр;

Китай;

Индия;

Мальта;

Турция.

За последние 3 недели (со времени последнего мониторинга) к военной помощи присоединилась Словения. Она предоставила Украине 6,6 миллиона евро в виде оружия или техники.

Мир уже меньше "интересуется" Украиной

Япония предоставила Украине защитное снаряжение для военных, что стало для нее первым подобным шагом в истории. Но вооружение нам Япония не предоставляла, поэтому считается, что эта страна не участвовала в военной помощи Украине.

На пятом месяце войны объемы поддержки Украины значительно сокращаются. Как отметили в Kiel Institute, объемы помощи существенно сократились как по количеству новых обещаний, так и по объему помощи. За последние 3 недели больше денег Украине пообещала Великобритания.

Крупнейшим отдельным новым обязательством является военная помощь Соединенного Королевства в размере 1,5 миллиарда евро. Сейчас мы фиксируем общую сумму обязательств в размере 80,7 млрд евро. Эта цифра выросла примерно на три процента со времени последнего обновления,

– отметили специалисты.

Венгрия объяснила, почему боится помогать поставлять оружие: смотрите видео

– это криптобиржа, демонстрирующая один из самых высоких темпов роста в мире. Уже более 3 миллионов пользователей покупают, продают криптовалюту и торгуют популярными монетами по разным типам контрактов вместе с Bybit.