Україні пообіцяли військову допомогу на 34 мільярди євро – це лише те, про що відкрито повідомили. Насправді сума може бути вищою. У матеріалі 24 каналу розповідаємо, які країни надали Україні найбільшу військову підтримку, а які залишилися осторонь.

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Як світ допомагає Україні

За даними Kiel Institute, який відслідкував суму військової допомоги у період з 24 лютого по 1 липня, беззаперечним лідером є Сполучені Штати Америки. Вони пообіцяли Україні 23,78 мільярда євро. Більшість цієї допомоги надійде грошима, водночас США надасть власну зброю на суму 6,37 мільярда євро.

У Європі найбільшу військову допомогу Україні пообіцяла Велика Британія – на 3,77 мільярда євро та Польща – 1,8 мільярда євро. До речі, загальна допомога Польщі вже склала понад 0,5% її ВВП. ЄС як організація пообіцяла Україні 2 мільярди євро військової допомоги.

Слід відзначити й деякі неєвропейські держави. Канада пообіцяла військову допомогу в сумі 919 мільйонів євро, Австралія – понад 185 мільйонів євро, а Нова Зеландія – понад 13,8 мільйона.

Нижче на карті ви можете ознайомитися детально з тим, яку допомогу запропонувала кожна з країн Європи. Але врахуйте, що це не надана допомога, а лише обіцяна.

Німеччина все ще не надала обіцяної зброї

З цієї карти може стати незрозуміло, чому ж критикують Німеччину. Адже вона пообіцяла Україні 1,44 мільярда євро військової допомоги (зброя + гроші). Річ у тім, що Німеччина поки що надала лиш 40% з обіцяної зброї.

Що вражає, так це великий розрив між обіцяною та наданою підтримкою. І військові, і фінансові поставки все ще не відповідають тому, чого потребує Україна, і тому, що їй обіцяно,

– зазначають в Kiel Instute.

Німеччина наобіцяла Україні надати власну зброю на суму 675 мільйонів євро. Але реальні поставки склали 270 мільйонів євро. В результаті Німеччина, яка є четвертою найпотужнішою економікою світу, надала Україні лише трохи більше зброї і техніки, ніж це зробили Естонія, Чехія чи Латвія.

До речі, США також ще не доставили всю зброю, яку обіцяли. З 6,37 мільярда євро зброєю надійшли лише 38%. Але навіть попри це США постачають Україні найбільше зброї.

Хто не допомагає Україні військово

Є кілька міжнародних партнерів України, які допомагають фінансово чи гуманітарно, але не надають військової допомоги. Це:

Японія;

Ірландія;

Швейцарія;

Угорщина;

Тайвань;

Кіпр;

Китай;

Індія;

Мальта;

Туреччина.

За останні 3 тижні (з часу останнього моніторингу) до військової допомоги долучилася Словенія. Вона надала Україні 6,6 мільйона євро у вигляді зброї чи техніки.

Зверніть увагу! Японія надала Україні захисне спорядження для військових, що стало для неї першим таким кроком в історії. Але озброєння нам Японія не надавала, тож вважається, що ця країна не брала участь у військовій допомозі Україні.

Світ вже менше "цікавиться" Україною

На п'ятому місяці війни обсяги підтримки України суттєво скорочуються. Як зазначили в Kiel Institute, обсяги допомоги суттєво скоротилися як у кількості нових обіцянок, так і за обсягом допомоги. За останні 3 тижні найбільше грошей Україні пообіцяла Велика Британія.

Найбільшим окремим новим зобов’язанням є військова допомога Сполученого Королівства у розмірі 1,5 мільярда євро. Зараз ми фіксуємо загальну суму зобов’язань у розмірі 80,7 мільярда євро. Ця цифра зросла лише приблизно на три відсотки з часу останнього оновлення,

– зазначили фахівці.

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