"Мы достигли предела": один из ключевых союзников больше не может помочь Украине

Нидерланды исчерпали свои возможности и не могут оказать Украине новую военную помощь. Ранее страна стала одним из главных доноров программы закупок оружия для нужд украинской армии.

Почему Нидерланды не помогут Украине

Об этом сообщила министр обороны страны Дилан Ешилгез-Зегериус в кулуарах саммита НАТО в Анкаре, пишет Bloomberg.

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Отвечая на вопрос об обеспечении новых поставок ракет для систем ПВО Patriot, министр дала понять, что Нидерланды в этом не помогут.

"Мы достигли своего предела",

– пояснила Ешилгез-Зегериус.

Нидерланды понимают острую потребность Киева в средствах перехвата баллистических ракет, которыми Россия активно атакует украинские города.

Поэтому министр будет призывать другие государства усилить поддержку Украины, однако сам Амстердам сделал все, что было в его силах.

У нас больше нет таких возможностей, как у Нидерландов, потому что мы уже сделали очень многое,

– добавила глава Минобороны.

Какую помощь оказали Нидерланды

Нидерланды стали первой страной, присоединившейся к новой программе PURL (Priority Ukraine Requirements List), созданной НАТО и США для финансирования закупки американского вооружения для Украины.

В августе 2025 года Гаага первой выделила 500 миллионов евро на закупку оружия по этому механизму, фактически запустив его работу.

Впоследствии к инициативе присоединились еще более двух десятков стран. Причем к ней присоединились даже государства, не входящие в НАТО, такие как Новая Зеландия и Австралия.

В целом Нидерланды уже выделили 9,1 миллиарда евро на военную помощь Украине. Также запланированы дополнительные расходы на будущее в размере 11,60 миллиарда евро.

Только на программу PURL взносы страны составляют 1 миллиард евро.

Напомним, в июне Нидерланды пообещали выделить Украине дополнительный пакет поддержки на сумму 500 миллионов евро. Эти средства должны быть распределены на две части – 250 миллионов евро будут направлены на программу PURL, а еще 250 миллионов – на беспилотники для украинской армии.