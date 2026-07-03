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3 июля, 16:46
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Военные будут получать до 300 тысяч гривен: кому правительство "обновило" выплаты

Валерия Моргун

Выплаты иностранным военнослужащим вскоре вырастут. Они увеличатся со 130 до 300 тысяч гривен.

Для кого из военнослужащих увеличатся выплаты

Таким образом правительство стремится привлечь больше бойцов в иностранный легион, о чем сообщили на часе вопросов к правительству премьер-министр Юлия Свириденко и заместитель министра обороны Василий Шкураков, которых цитирует издание "РБК-Украина".

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Свириденко пояснила, что таким образом в Украине хотят расширить инициативу, которая "существовала ранее, но не носила системного характера".

Кроме того, правительство привлечет специальную компанию, которая будет полностью сопровождать иностранцев на всех этапах призыва в армию – от поиска кандидатов до прохождения ими военно-медицинской комиссии.

Василий Шкураков же заявил, что Минобороны недовольно качеством набора – из-за случаев дезертирства. Теперь состояние здоровья добровольцев и их соответствие требованиям службы будут тщательно проверять.

Таким образом, правительство в настоящее время активно поддерживает Вооруженные Силы. Это является приоритетом для финансирования на фоне военной агрессии России.

Что еще нужно знать о выплатах военным

Уже в этом месяце увеличится объем финансирования в расчете на каждый батальон, выполняющий боевые задачи. Об этом объявил Владимир Зеленский.

А в июне изменились правила начисления зарплат военнослужащим. Также были введены другие изменения для вооруженных сил.

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