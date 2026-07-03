Военные будут получать до 300 тысяч гривен: кому правительство "обновило" выплаты

Выплаты иностранным военнослужащим вскоре вырастут. Они увеличатся со 130 до 300 тысяч гривен.

Для кого из военнослужащих увеличатся выплаты

Таким образом правительство стремится привлечь больше бойцов в иностранный легион, о чем сообщили на часе вопросов к правительству премьер-министр Юлия Свириденко и заместитель министра обороны Василий Шкураков, которых цитирует издание "РБК-Украина".

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Свириденко пояснила, что таким образом в Украине хотят расширить инициативу, которая "существовала ранее, но не носила системного характера".

Кроме того, правительство привлечет специальную компанию, которая будет полностью сопровождать иностранцев на всех этапах призыва в армию – от поиска кандидатов до прохождения ими военно-медицинской комиссии.

Василий Шкураков же заявил, что Минобороны недовольно качеством набора – из-за случаев дезертирства. Теперь состояние здоровья добровольцев и их соответствие требованиям службы будут тщательно проверять.

Таким образом, правительство в настоящее время активно поддерживает Вооруженные Силы. Это является приоритетом для финансирования на фоне военной агрессии России.

Что еще нужно знать о выплатах военным

Уже в этом месяце увеличится объем финансирования в расчете на каждый батальон, выполняющий боевые задачи. Об этом объявил Владимир Зеленский.

А в июне изменились правила начисления зарплат военнослужащим. Также были введены другие изменения для вооруженных сил.