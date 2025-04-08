Деньги на снаряды, зарплаты – под вопросом: действительно ли Украине не хватает средств для военных

По словам некоторых лиц в правительстве и Раде, до конца этого года расходов Министерства обороны может не хватить на выплату денежного обеспечения. На это повлияло приближение расходов из-за закупки боеприпасов. Зато в Минфине говорят, что такая информация не соответствует действительности.

Тратит ли Минобороны деньги на зарплаты для покупки боеприпасов

Есть предположение, что в январе – марте Минобороны уже начало использовать средства, которые запланировано использовать в последние месяцы года, передает 24 Канал со ссылкой на Экономическую правду.

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То есть за средства, которые должны пойти на выплату денежного обеспечения военным в октябре – декабре, сейчас закупаются боеприпасы и другое вооружение.

В материале говорится о том, что заложенные расходы Минобороны на 2025 год только на 31 миллиард гривен больше, чем в 2024 году. А в целом заложено расходов на сумму 1,5 триллиона гривен.

Обратите внимание! По данным Экономической правды, на запрос от Министерства обороны по объему расходов, которые ведомство могло уже приблизить с конца года, ответа не поступило на момент выхода материала.

Почему произошло приближение расходов

Есть предположение, что на приближение расходов повлияло несколько факторов, один из которых – США:

Еще в начале года, по данным собеседников издания, по указанию президента Владимира Зеленского Украина начала готовиться к тому, что американцы могут перестать оказывать военную помощь.

По сценарию на такой случай Украина должна была закупить максимально много ресурсов.

Так и случилось, когда после спора Трампа и Зеленского в Белом доме, США ненадолго перекрыли Украине поставки военного оборудования и снарядов.

И все бы ничего в этой ситуации, если бы у Украины не было проблем с закупкой оружия. Контракты по этому закрыты для общества, а потому есть все шансы, что могут быть задействованы коррупционные риски.

Источники Экономической правды говорят о том, что объем безнадежной дебиторской задолженности Минобороны сейчас составляет более 50 миллиардов гривен. Это речь идет о просроченных контрактах на закупку оружия и боеприпасов, выполнение которых маловероятно.

В то же время Агентство оборонных закупок (АОЗ), которое было создано для минимизации случаев коррупции по закупке, пока не показало успехов.

В Минфине опровергают информацию

Через несколько часов после выхода материала Экономической правды о проблемах с финансированием зарплат и с закупкой оружия в Минфине сообщили, что обнародованная информация об угрозе выплат является ложной.

Уже более 3 лет полномасштабной войны против России все выплаты военным выплачиваются вовремя и в полном объеме. Так же будет и в дальнейшем. Средства на это предусмотрены в госбюджете Украины на 2025 год, отметили там.