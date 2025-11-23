Военный с III группой инвалидности: какую пенсию он может получить
- Военнослужащие с III группой инвалидности получают пенсию по специальному закону "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы".
- Пенсия исчисляется с учетом постановления №1381, которая увеличивает ее на 25%, и если она не достигает определенного уровня, предоставляется государственная адресная помощь.
Многие украинцы получат пенсию в связи с инвалидностью. В частности помощь предусмотрена и военным.
Какую пенсию может получать военный с III группой инвалидности?
Однако выплаты для военнослужащих определяются согласно другим законом, пишет 24 Канал со ссылкой на Правительственный портал.
Эти условия назначения и размеры определены Законом Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц". Законодательство гласит, что такие выплаты назначаются в случае наступления инвалидности:
- в период прохождения службы;
- или не позднее трех месяцев после увольнения со службы;
- или позже трехмесячного срока после увольнения со службы, но вследствие заболеваний, которые возникли в период прохождения военной службы.
Обратите внимание! Размер пенсии по инвалидности зависит от причины инвалидности.
Лицам с инвалидностью вследствие войны пенсия назначается в размерах:
- I группа – 100 % сумм денежного обеспечения;
- II группа – 80 % сумм денежного обеспечения;
- III группа – 60 % сумм денежного обеспечения.
В ПФУ отметили: согласно постановлению №1381 "О повышении уровня социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения", исчисленный основной размер пенсии увеличивается на 25%:
- для инвалидов войны І группы 50% – 1180,50 гривен;
- для инвалидов войны II группы 40% - 944,40 гривен;
- для инвалидов войны III группы 30% – 708,30 гривен и целевая денежная помощь, которая установлена в фиксированных суммах в зависимости от установленной группы инвалидности, а именно инвалиды I группы получают 70,00 гривен, а инвалиды II и III групп по 50,00 гривен.
Если ежемесячный размер пенсионных выплат с учетом всех надбавок (кроме пенсий за особые заслуги перед Украиной) не достигает у инвалидов войны:
- І группы – 16 847 гривень;
- II группы - 13 822 гривен;
- III группы - 9 478 гривен,
Важно! То этим лицам выплачивается ежемесячная государственная адресная помощь к пенсии в сумме, что не хватает до указанных размеров.
Что еще известно о пенсии по инвалидности?
Пенсия по возрасту является более выгодной, чем пенсия по инвалидности. Особенно для тех лиц, кто имеет III группу инвалидности.
В то же время следует учитывать свой стаж и среднюю зарплату. Только по этим показателям можно определить, какая пенсия будет лучше.