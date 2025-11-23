Укр Рус
Экономика Соцвыплаты Военный с III группой инвалидности: какую пенсию он может получить
23 ноября, 11:09
3

Военный с III группой инвалидности: какую пенсию он может получить

Валерия Моргун
Основні тези
  • Военнослужащие с III группой инвалидности получают пенсию по специальному закону "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы".
  • Пенсия исчисляется с учетом постановления №1381, которая увеличивает ее на 25%, и если она не достигает определенного уровня, предоставляется государственная адресная помощь.

Многие украинцы получат пенсию в связи с инвалидностью. В частности помощь предусмотрена и военным.

Какую пенсию может получать военный с III группой инвалидности?

Однако выплаты для военнослужащих определяются согласно другим законом, пишет 24 Канал со ссылкой на Правительственный портал.

Читайте также Группа инвалидности для пенсионеров: возможно ли ее оформить в Украине

Эти условия назначения и размеры определены Законом Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц". Законодательство гласит, что такие выплаты назначаются в случае наступления инвалидности:

  1. в период прохождения службы;
  2. или не позднее трех месяцев после увольнения со службы;
  3. или позже трехмесячного срока после увольнения со службы, но вследствие заболеваний, которые возникли в период прохождения военной службы.

Обратите внимание! Размер пенсии по инвалидности зависит от причины инвалидности.

Лицам с инвалидностью вследствие войны пенсия назначается в размерах:

  1. I группа – 100 % сумм денежного обеспечения;
  2. II группа – 80 % сумм денежного обеспечения;
  3. III группа – 60 % сумм денежного обеспечения.

В ПФУ отметили: согласно постановлению №1381 "О повышении уровня социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения", исчисленный основной размер пенсии увеличивается на 25%:

  1. для инвалидов войны І группы 50% – 1180,50 гривен;
  2. для инвалидов войны II группы 40% - 944,40 гривен;
  3. для инвалидов войны III группы 30% – 708,30 гривен и целевая денежная помощь, которая установлена в фиксированных суммах в зависимости от установленной группы инвалидности, а именно инвалиды I группы получают 70,00 гривен, а инвалиды II и III групп по 50,00 гривен.

Если ежемесячный размер пенсионных выплат с учетом всех надбавок (кроме пенсий за особые заслуги перед Украиной) не достигает у инвалидов войны:

  1. І группы – 16 847 гривень;
  2. II группы - 13 822 гривен;
  3. III группы - 9 478 гривен,

Важно! То этим лицам выплачивается ежемесячная государственная адресная помощь к пенсии в сумме, что не хватает до указанных размеров.

Что еще известно о пенсии по инвалидности?

  • Пенсия по возрасту является более выгодной, чем пенсия по инвалидности. Особенно для тех лиц, кто имеет III группу инвалидности.

  • В то же время следует учитывать свой стаж и среднюю зарплату. Только по этим показателям можно определить, какая пенсия будет лучше.