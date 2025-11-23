Військовий з III групою інвалідності: яку пенсію він може отримати
- Військовослужбовці з III групою інвалідності отримують пенсію за спеціальним законом "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби".
- Пенсія обчислюється з урахуванням постанови №1381, яка збільшує її на 25%, і якщо вона не досягає певного рівня, надається державна адресна допомога.
Чимало українців отримають пенсію у зв'язку з інвалідністю. Зокрема допомога передбачена й військовим.
Яку пенсію може отримувати військовий з III групою інвалідності?
Однак виплати для військовослужбовців визначаються згідно з іншими законом, пише 24 Канал з посиланням на Урядовий портал.
Ці умови призначення та розміри визначені Законом України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб". Законодавство свідчить, що такі виплати призначаються у разі настання інвалідності:
- в період проходження служби;
- або не пізніше трьох місяців після звільнення зі служби;
- або пізніше тримісячного терміну після звільнення зі служби, але внаслідок захворювань, які виникли в період проходження військової служби.
Зверніть увагу! Розмір пенсії по інвалідності залежить від причини інвалідності.
Особам з інвалідністю внаслідок війни пенсія призначається у розмірах:
- I група – 100 % сум грошового забезпечення;
- II група – 80 % сум грошового забезпечення;
- III група – 60 % сум грошового забезпечення.
У ПФУ зазначили: згідно з постановою №1381 "Про підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення", обчислений основний розмір пенсії збільшується на 25%:
- для інвалідів війни І групи 50% – 1180,50 гривень;
- для інвалідів війни II групи 40% — 944,40 гривень;
- для інвалідів війни III групи 30% – 708,30 гривень та цільова грошова допомога, яка встановлена у фіксованих сумах залежно від встановленої групи інвалідності, а саме інваліди І групи отримують 70,00 гривень, а інваліди II та III груп по 50,00 гривень.
Якщо щомісячний розмір пенсійних виплат з урахуванням усіх надбавок (крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) не досягає в інвалідів війни:
- І групи – 16 847 гривень;
- II групи — 13 822 гривень;
- III групи — 9 478 гривень,
Важливо! То цим особам виплачується щомісячна державна адресна допомога до пенсії у сумі, що не вистачає до зазначених розмірів.
Що ще відомо про пенсії по інвалідності?
Пенсія за віком є вигіднішою, ніж пенсію за інвалідністю. Особливо для тих осіб, хто має III групу інвалідності.
Водночас слід враховувати свій стаж та середню зарплату. Тільки за цими показниками можна визначити, яка пенсія буде кращою.