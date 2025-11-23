Військовий з III групою інвалідності: яку пенсію він може отримати

Чимало українців отримають пенсію у зв'язку з інвалідністю. Зокрема допомога передбачена й військовим.

Яку пенсію може отримувати військовий з III групою інвалідності?

Однак виплати для військовослужбовців визначаються згідно з іншими законом, пише 24 Канал з посиланням на Урядовий портал.

Ці умови призначення та розміри визначені Законом України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб". Законодавство свідчить, що такі виплати призначаються у разі настання інвалідності:

в період проходження служби; або не пізніше трьох місяців після звільнення зі служби; або пізніше тримісячного терміну після звільнення зі служби, але внаслідок захворювань, які виникли в період проходження військової служби.

Зверніть увагу! Розмір пенсії по інвалідності залежить від причини інвалідності.

Особам з інвалідністю внаслідок війни пенсія призначається у розмірах:

I група – 100 % сум грошового забезпечення; II група – 80 % сум грошового забезпечення; III група – 60 % сум грошового забезпечення.

У ПФУ зазначили: згідно з постановою №1381 "Про підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення", обчислений основний розмір пенсії збільшується на 25%:

для інвалідів війни І групи 50% – 1180,50 гривень; для інвалідів війни II групи 40% — 944,40 гривень; для інвалідів війни III групи 30% – 708,30 гривень та цільова грошова допомога, яка встановлена у фіксованих сумах залежно від встановленої групи інвалідності, а саме інваліди І групи отримують 70,00 гривень, а інваліди II та III груп по 50,00 гривень.

Якщо щомісячний розмір пенсійних виплат з урахуванням усіх надбавок (крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) не досягає в інвалідів війни:

І групи – 16 847 гривень; II групи — 13 822 гривень; III групи — 9 478 гривень,

Важливо! То цим особам виплачується щомісячна державна адресна допомога до пенсії у сумі, що не вистачає до зазначених розмірів.

Що ще відомо про пенсії по інвалідності?