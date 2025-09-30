Военный бюджет России впервые с момента полномасштабного вторжения в Украину немного сократится. Это свидетельствует о том, что Кремль достиг предела в своей способности вести войну.

Что известно о российских расходах на войну?

Дело в том, что экономика страны находится под растущим давлением, пишет 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

Государственные расходы на национальную оборону в следующем году, согласно проекту бюджета, должны снизиться примерно до 156 миллиардов долларов с более чем 163 миллиардов долларов. Если учесть прогнозируемую инфляцию до 7%, то сокращение будет еще более ощутимым.

Бюджет свидетельствует, что Россия в целом продолжает придерживаться экономической модели, которая финансировала вторжение, фактически застревая в изнурительной войне, где российская армия медленно продвигается на поле боя,

– говорится в материале.

Бюджетные данные России показывают, что она намерена и дальше вести войну в основном силами солдат, которые воюют исключительно за относительно высокие выплаты. Такой подход привел к расширению бюджетного дефицита, а правительство реагирует повышением налогов для россиян: ставка налога на добавленную стоимость в следующем году вырастет с 20% до 22%.

Хотя Россия и несколько сокращает военные расходы, ее военный бюджет остается почти вчетверо больше, чем в 2021 году. В частности, в этом году более 160 миллиардов долларов стали рекордным уровнем в постсоветский период.

Обратите внимание! Военный бюджет России почти втрое превышает украинский.

Если Россия решит снова увеличить военные расходы, это, вероятнее всего, будет означать еще большее давление на россиян:

либо через новые налоговые повышения; или через увеличение внутренних заимствований.

Это может подорвать усилия правительства вести войну, одновременно пытаясь обезопасить население от ее последствий и не допустить роста недовольства,

– отметили в тексте.

Аналитик московской инвестиционной компании Сергей Суверов отметил, что правительство было "вынуждено искать пути стабилизации бюджета" из-за дефицита. Он добавил, что российское правительство все еще имеет возможность увеличить расходы на войну, если растянет действующую финансовую модель.

Москва смогла увеличить военные расходы благодаря относительно высоким ценам на нефть, но за последние 15 месяцев стоимость нефти снизилась из-за опасений глобального экономического спада. А западные санкции заставили Москву продавать нефть со скидкой. По прогнозам, доходы России от нефти и газа снизятся с почти 135 миллиардов долларов в 2024 году до примерно 100 миллиардов долларов в этом году.

Внутри страны Россия также сталкивается с другой экономической реальностью. В 2023 и 2024 годах ее экономика росла более чем на 4% благодаря увеличенным военно-промышленным расходам. Но ценой такого роста стала высокая инфляция.

Чтобы профинансировать растущий бюджетный дефицит, российское правительство не только повышает НДС разновидность налога на потребление, но и налогообложение игорного бизнеса и малого предпринимательства. Россия также урезает много расходов, в частности на развитие оккупированных украинских регионов,

– пишет NYT.

Важно! Суверор объяснил, что повышение налогов может улучшить ситуацию с бюджетными доходами, но это ударит по потребительскому спросу и замедлит экономический рост.

Что известно о проекте бюджета Кремля?

Российское правительство 29 сентября внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2026-2028 годы. Об этом сообщили в российском медиа "РИА Новости".

В тот же день стало известно, что дефицит бюджета страны в следующем году составит 3,78 триллиона рублей, а также:

в 2027 году – 3,186 триллиона рублей; в 2028 году – 3,514 триллиона рублей.

Заметьте! В то же время доходы составят в 2026 году составляют 40,3 триллиона рублей, в 2027 году – 42,9 триллиона рублей и в 2028-м – 45,9 триллиона рублей.

Что еще известно о ситуации в России?