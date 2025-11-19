Военный сбор в Украине: нужно ли его платить с пенсии

В Украине немало пенсионеров продолжают работать. И как все остальные украинцы, пожилые люди имеют обязанности платить налоги.

Что известно о военном сборе для пенсионеров?

Речь идет о налоге на доходы физических лиц (НДФЛ), а также военный сбор, передает 24 Канал со ссылкой на адвокатское объединение "Бачинский и партнеры".

Военный сбор – это налог, который уплачивается физическими и юридическими лицами в Украине. Он был введен в 2014 году для финансирования нужд армии.

Сейчас налоги, как отметили эксперты, являются следующими:

налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – 18%; военный сбор – 5%.

Если пенсионер, например, получает заработную плату в 10 000 гривен, то военный сбор следует вычислить так: 10 000 гривен × 5% = 500 гривен. То есть общая сумма удержанных налогов составит 2 300 гривен, а зарплата на руки после налогообложения – 7 700 гривен.

Однако речь идет о зарплате. Относительно пенсий – не все они подлежат налогообложению.

Важно! Пенсии, не превышающие трех минимальных зарплат в месяц, не облагаются налогом.

В 2025 году минимальная заработная плата составляет 8 000 гривен (без учета налогов). И если у пенсионера сумма пенсии не превышает 24 000 гривен, то она не подлежит налогообложению.

Если же пенсионер имеет дополнительные доходы (заработная плата, аренда недвижимости, дивиденды и т.д.), то они все включая пенсию суммируются,

– объяснили на сайте.

Если общий доход превышает 24 000 гривен в месяц, то на избыточную сумму начисляется налог в размере 15% или 20%.

Обратите внимание! Размер зависит от величины дохода.

Напомним, что работать после достижения пенсионного возраста является выгодным. Об этом сообщает Пенсионный фонд.

Дело в том, что ежемесячно растет будущую выплату. Она увеличивается на 0,5% за каждый полный месяц работы, если пенсию переносят до 60 месяцев и на 0,75%, если работать дольше 5 лет после наступления пенсии.

Обратите внимание! Даже год отсрочки дает +6% к пенсии.

Что еще следует знать о пенсиях?