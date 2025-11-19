Військовий збір в Україні: чи потрібно його сплачувати з пенсії

В Україні чимало пенсіонерів продовжують працювати. І як всі інші українці, літні люди мають обов'язки сплачувати податки.

Що відомо про військовий збір для пенсіонерів?

Мова йде про податок на доходи фізичних осіб (ПДФО), а також військовий збір, передає 24 Канал з посиланням на адвокатське об'єднання "Бачинський та партнери".

Військовий збір – це податок, який сплачується фізичними та юридичними особами в Україні. Він був запроваджений у 2014 році для фінансування потреб армії.

Наразі податки, як зазначили експерти, є такими:

податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) – 18%; військовий збір – 5%.

Якщо пенсіонер, наприклад, отримує заробітну плату у 10 000 гривень, то військовий збір слід вирахувати так: 10 000 гривень × 5% = 500 гривень. Тобто загальна сума утриманих податків становитиме 2 300 гривень, а зарплата на руки після оподаткування – 7 700 гривень.

Однак мова йде про зарплату. Щодо пенсій – не всі вони підлягають оподаткуванню.

Важливо! Пенсії, що не перевищують трьох мінімальних зарплат на місяць, не оподатковуються.

У 2025 році мінімальна заробітна плата становить 8 000 гривень (без урахування податків). І якщо у пенсіонера сума пенсії не перевищує 24 000 гривень, то вона не підлягає оподаткуванню.

Якщо ж пенсіонер має додаткові доходи (заробітна плата, оренда нерухомості, дивіденди тощо), то вони всі включно із пенсією сумуються,

– пояснили на сайті.

Якщо загальний дохід перевищує 24 000 гривень на місяць, то на надлишкову суму нараховується податок у розмірі 15% або 20%.

Зверніть увагу! Розмір залежить від величини доходу.

Нагадаємо, що працювати після досягнення пенсійного віку є вигідним. Про це повідомляє Пенсійний фонд.

Річ у тім, що щомісячно зростає майбутню виплату. Вона збільшується на 0,5% за кожен повний місяць роботи, якщо пенсію переносять до 60 місяців та на 0,75%, якщо працювати довше ніж 5 років після настання пенсії.

Зверніть увагу! Навіть рік відтермінування дає +6% до пенсії.

Що ще слід знати про пенсії?