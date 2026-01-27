Военный сбор принес Украине втрое больше средств: кто является лидером по уплате

В 2025 году поступления военного сбора в Украине более чем в три раза превысили сумму за предыдущий год. Речь идет о 163,6 миллиарда гривен.

Сколько украинцы уплатили военного сбора?

Детали рассказали в Государственной налоговой службе. Рост поступлений связан с действием обновленных норм законодательства и повышением эффективности администрирования налогов.

Смотрите также С 26 февраля для налогоплательщиков будут действовать новые правила: что изменится

Интересно, что наибольшие объемы поступлений в 2025 году обеспечили:

Киев – 52,6 миллиарда гривен;

Днепропетровщина – 18,2 миллиарда гривен;

Львовская область – 12,6 миллиардов гривен;

Харьковщина – 10,3 миллиарда гривен.

Напомним, военный сбор в Украине ввели еще в 2014 году. Платеж призван поддерживать финансовые потребности сектора безопасности и обороны, поэтому во время полномасштабной войны он остается одним из ключевых механизмов привлечения внутренних ресурсов государства.

Ранее в Минфине рассказали, что в 2025 году поступления от военного сбора обеспечили финансирование обороны государства в течение 22 дней (ежедневно на эти цели Украина направляла в среднем более 7,3 миллиардов гривен).



Военный сбор в 2025 году / Инфографика Министерства финансов

Как вырос военный сбор в 2026 году?