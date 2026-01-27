Военный сбор принес Украине втрое больше средств: кто является лидером по уплате
- В 2025 году поступления военного сбора составили 163,6 миллиарда гривен, что более чем в три раза больше 2024 года.
- Наибольшие объемы поступлений обеспечили Киев, Днепропетровщина, Львовщина и Харьковщина.
В 2025 году поступления военного сбора в Украине более чем в три раза превысили сумму за предыдущий год. Речь идет о 163,6 миллиарда гривен.
Сколько украинцы уплатили военного сбора?
Детали рассказали в Государственной налоговой службе. Рост поступлений связан с действием обновленных норм законодательства и повышением эффективности администрирования налогов.
Интересно, что наибольшие объемы поступлений в 2025 году обеспечили:
- Киев – 52,6 миллиарда гривен;
- Днепропетровщина – 18,2 миллиарда гривен;
- Львовская область – 12,6 миллиардов гривен;
- Харьковщина – 10,3 миллиарда гривен.
Напомним, военный сбор в Украине ввели еще в 2014 году. Платеж призван поддерживать финансовые потребности сектора безопасности и обороны, поэтому во время полномасштабной войны он остается одним из ключевых механизмов привлечения внутренних ресурсов государства.
Ранее в Минфине рассказали, что в 2025 году поступления от военного сбора обеспечили финансирование обороны государства в течение 22 дней (ежедневно на эти цели Украина направляла в среднем более 7,3 миллиардов гривен).
Военный сбор в 2025 году / Инфографика Министерства финансов
Как вырос военный сбор в 2026 году?
В 2026 году ставка для ФЛП осталась неизменной, однако сумма уплаты военного сбора все же выросла из-за изменения размера минимальной заработной платы.
Теперь военный сбор для ФЛП I, II и IV составляет 864,70 гривны, то есть 10% от "минималки". Напомним, платить его нужно ежемесячно, не позднее 20 числа текущего месяца.