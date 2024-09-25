Налог за продажу квартиры: надо ли платить военный сбор

Учитывая, что продажа имущества это тоже источник получения дохода, возникает вопрос надо ли платить с него военный сбор. Ситуация не такая однозначная.

Уплачивается ли военный сбор при продаже квартиры

У ГНС Украины сообщили, что, если лицо продает свое имущество, платить военный сбор в размере 1,5% не нужно.

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Поэтому, не является объектом налогообложения военным сбором сумма дохода, полученная физическим лицом – резидентом от операций по продаже недвижимого имущества в соответствии с п. 172.1 ст. 172 разд,

– написали там.

Однако доход за имущество облагается, если для лица он является источником ежемесячного заработка. К такому доходу можно отнести сдачу жилья в аренду.

Зато общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход физического лица – резидента, в который включается и часть дохода от операций с имуществом, размер которой определяется согласно положениям ст. 172 (кроме п. 172.1) разд. IV НКУ, то сумма такого дохода облагается сбором по ставке 1,5%,

– написали в ГНС.

Поэтому продажа квартиры не облагается, а вот за сдачу ее в аренду придется заплатить 1,5% военного сбора.



