Военнослужащим в тылу могут вернуть надбавки в 30 тысяч гривен и установить новые

Недавно Миниобороны Украины изменило порядок начисления зарплат военнослужащим, отменив дополнительные выплаты для военных, которые не выполняют боевых задач. Однако не все согласны с такими изменениями, поэтому в Верховной Раде предлагают новый законопроект.

Проектом закона №9071 предлагается не только вернуть надбавки военным, полицейским и спасателям в тылу, но и установить надбавки в 100 тысяч гривен для тех защитников, которые выполняют боевые задачи. В настоящее время документ находится на проработке в профильном комитете.

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Кому предлагается предоставлять дополнительные выплаты

Независимо от района прохождения службы и возложенных обязанностей военные полицейские смогут получать выплаты в размере 30 тысяч гривен. Кроме того, военным, которые выполняют боевые задачи, предлагается увеличить выплаты до 100 тысяч гривен.

Размер этого дополнительного вознаграждения увеличивается до 100 000 гривен в расчете на месяц пропорционально времени участия в таких действиях и мероприятиях,

– уточняется в документе.

При этом положение о дополнительных выплатах не будет распространяться на курсантов высших военных учебных заведений и высших образований со специфическими условиями обучения.

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Для увеличения выплат военнослужащим авторы законопроекта предлагают установить "потолок" зарплат для работников бюджетных учреждений на уровне десяти размеров минимальной заработной платы, то есть 67 000 гривен

Указанный "потолок" применяется также при начислении заработной платы, денежного обеспечения соответственно народным депутатам Украины, членам Кабинета Министров Украины, прокурорам, работникам, должностным и должностным лицам Национального банка Украины, а также другим служебным и должностным лицам, работникам, оплата труда которых регулируется специальными законами, – говорится в документе.

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