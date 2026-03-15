Зеленский рассказал, как и сколько Россия заработала на войне на Ближнем Востоке
- Зеленский заявил, что Россия заработала около 10 миллиардов долларов за две недели войны на Ближнем Востоке, что помогает финансировать войну против Украины.
- Президент призвал США усилить давление на Россию.
России финансово выгодна война на Ближнем Востоке. Только за две недели Владимир Путин заработал на ней около 10 миллиардов долларов.
Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в интервью CNN.
Смотрите также "Ради развлечения": Трамп пригрозил новыми ударами по уязвимому нефтяному сердцу Ирана
Почему России выгодна война на Ближнем Востоке?
Владимир Зеленский подчеркнул, что санкции США и Евросоюза, а также удары по российской энергетической инфраструктуре серьезно давят на финансы России. По оценкам разведки, уже в 2026 году российская экономика столкнулась с дефицитом в более 100 миллиардов долларов.
В то же время президент убежден, что государство-агрессор зарабатывает на войне на Ближнем Востоке. Это и добавляет российскому диктатору Путину уверенности в том, что он может дальше вести войну против Украины.
Теперь мы видим, что они заработали около 10 миллиардов за две недели войны на Ближнем Востоке. Это действительно опасно,
– заявил Зеленский.
По словам украинского лидера, Путин имитировал готовность к переговорам по завершению войны в Украине. Поэтому Зеленский призвал Соединенные Штаты усилить давление на Россию.
"Иначе он не будет вести переговоры добросовестно", – добавил Зеленский.
Как война на Ближнем Востоке повлияет на поддержку Украины?
Президент Украины ранее предупредил о рисках в поставках Украине ракет к системам Patriot. Из-за использования их американцами может возникнуть дефицит ракет PAC-2 и PAC-3.
Иран заявил, что украинская помощь Израилю в противодействии дронам якобы втянула страну в конфликт на Ближнем Востоке. На фоне этого Тегеран пригрозил ударами по Украине.
В МИД Ирана заявили, что Иран получает военную помощь от России и Китая.