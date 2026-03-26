Сотни миллионов долларов в день: как Иран зарабатывает на нефти во время войны

По предварительным оценкам Иран получает ежедневно около 139 миллионов долларов за экспорт нефти. Страна едва ли не единственная во время войны может пользоваться Ормузским проливом и перевозить нефть, на чем и зарабатывает немалые деньги.

Сколько Иран зарабатывает на войне?

О том, как цены на нефть повлияли на экономику страны, пишет Bloomberg.

Смотрите также Дефицит не перекрыть: война в Иране уже уничтожила СПГ на 5 лет для целой страны

По информации издания с началом конфликта на Ближнем Востоке Иран, вероятно, получил сотни миллионов долларов от нефти. Эти деньги являются дополнительным доходом.

Возможным таким заработок стал из-за блокировки Ормузского пролива и высокие цены на топливо. Тегеран фактически стал одним экспортером, который может использовать пролив. Так, заработки страны остается на высоком, почти довоенном, уровне.

Заметьте! Страна транспортирует почти 1,6 миллиона баррелей нефти в сутки.

Как отмечает издание, в последнее время активность на основном иранском терминале на острове Харг по загрузке нефти начала расти.

TankerTrackers.com проанализировал, что в марте Иран зарабатывает до 139 миллионов долларов в сутки от продажи нефти марки Iranian Light. В феврале показатель был на уровне 115 миллионов долларов. Итак, ориентировочная разница составляет 24 миллиона. Именно на столько больше зарабатывает Иран ежедневно во время войны.

Обратите внимание! Скидка на иранскую нефть к марке Brent стала меньше – сейчас 2,10 доллара за баррель. До войны разница превышала 10 долларов.

То есть несмотря на авиаудары США и Израиля, в Иране фактически не прекращается экспорт нефти. Даже наоборот ситуация с экспортом улучшается. Это связано в частности с тем, что США не санкционирует иранскую нефть.

Администрация Трампа практически умоляет Иран продавать нефть. Я думал, что препятствование продажи иранской нефти было бы приоритетом для Соединенных Штатов,

– отметил Ричард Нефью, сотрудник Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета.

В частности известно, что сейчас Иран получает до 2 миллионов долларов с отдельных судов, которые должны платить за прохождение Ормузским проливом.

Что известно о последствиях войны в Иране?

В материале The New York Times отмечается, что президент США не рассчитывал на длительную войну. По имеющимся отчетам видно, что в Белом доме не ожидали закрытия Ормузского пролива. И одновременно на энергокризис. Однако именно они и стали ключевыми для нестабильности мировой экономики.

В ряде стран выросли цены на топливо. Из-за того что есть проблемы с экспортом и приходится использовать ресурсы из хранилищ – вскоре нефти и газа может не остаться. То есть их придется покупать по завышенным ценам.

В то же время под вопросом оказывается подготовка к отопительному сезону. Хотя фактически топливо в мире есть, но проблемы с транспортировкой и финансированием – затрудняют их использование.

В то же время частично положительные последствия от конфликта не только в Иране. Россия благодаря тому, что получила ослабление санкций от США – может продавать больше нефти. От чего получает немалый заработок.

Однако отсюда появляются дополнительные последствия для Украины. Ведь все деньги Россия направляет на фронт. А США вместо помощи оружием Украине – тратит ее на собственные нужды в конфликте с Ираном.

Сколько на войне в Иране зарабатывает Россия?