Что происходит на Филиппинах на фоне войны в Иране?

Комиссия по регулированию энергетики страны заявила, что ожидает завершить разработку измененной схемы ценообразования до среды, о чем пишет Reuters.

Это приостановление – редкое вмешательство государства в один из немногих азиатских рынков, где счета за электроэнергию привязаны к рыночным ценам. Оно было введено указом об объявлении общенационального чрезвычайного положения в энергетике.

Таким образом правительство стремится преодолеть последствия конфликта, в частности перебоев в закупке топлива. Независимый оператор рынка электроэнергии Филиппин демонстрирует, что средние спотовые цены на электроэнергию в стране выросли на 58% в этом месяце. Катализатором стали боевые действия на Ближнем Востоке, что пошатнули поставки топлива.

Обратите внимание! Цены в регионах Минданао и Висаяс почти удвоились, тогда как в более населенном Лусоне они выросли на 42%.

Приостановление соответствует планам, о которых ранее сообщала министр энергетики Шэрон Гарин. Она отмечала, что правительство вмешается в рынок, чтобы остановить прогнозируемый рост тарифов на электроэнергию.

Тарифы на электроэнергию в архипелаге с населением более 100 миллионов являются одними из самых высоких в регионе после Сингапура.

По словам комиссии, внедряется измененная схема ценообразования. Там заявили, что исторические рыночные цены больше "не отражают текущие условия, обозначенные геополитической напряженностью и ограничениями поставок топлива".

Во время приостановки энергосистема будет работать по правилам, которые направлены:

на приоритет возобновляемой энергетики; сохранение критических запасов топлива.

Угольные электростанции могут получать оплату по фиксированной ставке, а газовые – в соответствии с контрактными ценами,

– говорится в заявлении комиссии.

Заметьте! Комиссия отмечает, что рынок будет оставаться приостановленным, пока условия не позволят вернуться к нормальной работе.

Напомним, что Филиппины также вернулись к покупке российской нефти. Об этом пишет Bloomberg.

Дело в том, что США ослабили санкции против нефти России. А Филиппины как раз очень зависимы от поставок этого топлива.

В частности генеральный директор Petron Рамон Анг подтвердил получение партии нефти от члена ОПЕК+.

