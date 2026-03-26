Что происходит на Филиппинах на фоне войны в Иране?
Комиссия по регулированию энергетики страны заявила, что ожидает завершить разработку измененной схемы ценообразования до среды, о чем пишет Reuters.
Это приостановление – редкое вмешательство государства в один из немногих азиатских рынков, где счета за электроэнергию привязаны к рыночным ценам. Оно было введено указом об объявлении общенационального чрезвычайного положения в энергетике.
Таким образом правительство стремится преодолеть последствия конфликта, в частности перебоев в закупке топлива. Независимый оператор рынка электроэнергии Филиппин демонстрирует, что средние спотовые цены на электроэнергию в стране выросли на 58% в этом месяце. Катализатором стали боевые действия на Ближнем Востоке, что пошатнули поставки топлива.
Обратите внимание! Цены в регионах Минданао и Висаяс почти удвоились, тогда как в более населенном Лусоне они выросли на 42%.
Приостановление соответствует планам, о которых ранее сообщала министр энергетики Шэрон Гарин. Она отмечала, что правительство вмешается в рынок, чтобы остановить прогнозируемый рост тарифов на электроэнергию.
Тарифы на электроэнергию в архипелаге с населением более 100 миллионов являются одними из самых высоких в регионе после Сингапура.
По словам комиссии, внедряется измененная схема ценообразования. Там заявили, что исторические рыночные цены больше "не отражают текущие условия, обозначенные геополитической напряженностью и ограничениями поставок топлива".
Во время приостановки энергосистема будет работать по правилам, которые направлены:
- на приоритет возобновляемой энергетики;
- сохранение критических запасов топлива.
Угольные электростанции могут получать оплату по фиксированной ставке, а газовые – в соответствии с контрактными ценами,
– говорится в заявлении комиссии.
Заметьте! Комиссия отмечает, что рынок будет оставаться приостановленным, пока условия не позволят вернуться к нормальной работе.
Напомним, что Филиппины также вернулись к покупке российской нефти. Об этом пишет Bloomberg.
Дело в том, что США ослабили санкции против нефти России. А Филиппины как раз очень зависимы от поставок этого топлива.
В частности генеральный директор Petron Рамон Анг подтвердил получение партии нефти от члена ОПЕК+.
Что еще следует знать о ситуации?
- Филиппины объявили чрезвычайное положение в энергетике. Причиной стали нарушения поставок топлива в страну из-за войны на Ближнем Востоке.
- На этой неделе министр энергетики Шэрон Гарин сообщила, что в стране осталось около 45 дней запасов топлива.
- В частности чрезвычайное положение в стране будет действовать в течение года.