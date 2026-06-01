Россия не может себе позволить войну против Украины: Путина предупредили о проблемах в экономике

В российском правительстве предупредили Владимира Путина, что расходы на войну против Украины слишком велики. И страна не может себе позволить.

Что происходит в России на фоне войны против Украины?

Это является самым серьезным признаком внутренних разногласий в Москве с начала полномасштабного вторжения, о чем пишет Bloomberg.

Чиновники Министерства финансов России и Центрального банка сообщили Кремлю, что действующий уровень запланированных оборонных расходов грозит опасным расширением бюджетного дефицита. Чиновники предложили новые сокращения военных расходов. По их мнению, восстановить финансовую устойчивость государства будет сложно без дополнительной экономии.

Но среди российских политиков возник раскол, как отметили в тексте. Высокопоставленные чиновники Министерства обороны и часть представителей Кремля настаивают на защите военных расходов. Они утверждают, что сокращение оборонного финансирования нанесет серьезный удар экономике, поскольку многие предприятия зависят от военных заказов.

Обратите внимание! В то же время Путин поручил Министерству финансов искать возможности для сокращения расходов в других сферах бюджета, прежде чем затрагивать оборону.

Министерство обороны не только выступает против сокращений, но и требует дополнительного финансирования. По словам двух источников, военные расходы в этом году придется увеличить из-за дефицита финансирования, который может достичь 3 триллиона рублей (около 36 миллиардов долларов).

При подготовке бюджета на 2026 год чиновники осознавали, что во второй половине года может возникнуть дефицит средств в размере от 1,2 до 1,5 триллиона рублей, которые могут понадобиться оборонному сектору. Тогда в Москве надеялись, что война завершится после саммита на Аляске между Путиным и Трампом в августе прошлого года.

В таком случае сокращение военных расходов во второй половине 2026 года выглядело бы логичным шагом,

– говорится в материале.

По словам источников, рост цен на нефть не станет решением для России. Для существенного улучшения ситуации нефть должна стоить более 100 долларов за баррель по меньшей мере в течение года. Даже тогда дополнительные доходы не устранят структурных проблем экономики, инфляции и банковского сектора.

Заметьте! Согласно трехлетнему бюджетному плану Министерства экономики, оборонные расходы должны были оставаться примерно стабильными до 2028 года.

Российская экономика балансирует на грани рецессии после того, как в мае власти снизили прогноз экономического роста. Теперь Министерство экономики ожидает роста ВВП лишь на 0,4% в 2026 году вместо ранее прогнозируемых 1,3%. Официальные данные показывают, что в первом квартале экономика сократилась впервые за три года.

Несмотря на рост нефтяных доходов, бюджетный дефицит России достиг рекордных уровней. За первые четыре месяца года он вырос до 5,9 триллиона рублей, или 2,5% ВВП, что примерно на 50% превышает годовой план.

Для сравнения: бюджет России оставался дефицитным в течение последних четырех лет, а 2025 год завершил с дефицитом в 5,6 триллиона рублей. Хотя нынешний показатель ниже 3,8% ВВП, зафиксированы во время пандемии в 2020 году, экономика России сейчас значительно уязвимее из-за санкций, а резервы Фонда национального благосостояния примерно на 60% меньше, чем до вторжения в Украину.

Чтобы сохранить бюджетные правила и стабилизировать перегретую военными расходами экономику, правительство в этом году повысило некоторые налоги. Но теперь российские власти должны решить, как закрывать дефицит бюджета – путем сокращения расходов или поиска новых источников доходов.

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что государственные расходы нуждаются в "определенной сдержанности". Кроме того, он назвал оборону и социальные обязательства приоритетами бюджета.

По данным Минфина, в январе – апреле государственные расходы выросли почти на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а расходы на госзакупки – на 41%. В начале года правительство уже использовало около 500 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния из-за сокращения нефтяных и газовых доходов под влиянием санкций.

Важно! Россия также рассматривает возможность введения сверхприбыльного налога для части сырьевых компаний и банков, чтобы сократить бюджетный дефицит.

Дефицит российского бюджета является крупнейшим с начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года. В частности, на оборону и безопасность закладывали 16,84 триллиона рублей. Это примерно 40% от всего бюджета.

Политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал в комментарии для 24 Канала, что количество россиян, которые добровольно пойдут на фронт, значительно уменьшаться. Дело в том, что выплаты для военных в России значительно уменьшились.