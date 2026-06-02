Война против Украины бьет по экономике России, но Путина это не волнует, –СМИ
Цена войны России против Украины становится все дороже. Высокопоставленные чиновники финансового блока предупреждают Путина, что вторжение становится слишком дорогим. Дефицит бюджета стремительно растет, а экономический рост почти остановился.
Что происходит в России на фоне войны против Украины?
Но военное руководство страны требует еще миллиарды долларов на нужды армии, о чем пишет Bloomberg.
Похоже, Путина это не слишком волнует – он поручает искать экономию в других сферах. Он остается настроенным захватить украинскую Донецкую область, хотя сообщения с фронта свидетельствуют, что российские войска имеют значительные трудности с продвижением,
– говорится в материале.
В тексте напомнили, что вскоре в Киев начнут поступать десятки миллиардов евро финансирования от Европейского Союза. Между тем украинские дроны наносят удары по российским логистическим объектам далеко за линией фронта и атакуют нефтеперерабатывающие заводы, чтобы ограничить способность Кремля финансировать военную агрессию.
В то же время российские генералы продолжают убеждать Путина, что он побеждает. И это несмотря на огромные потери в войне, которая длится уже пятый год.
Никто из его ближайшего окружения не решается оспорить этот нарратив или предложить остановить потери и заключить соглашение, даже несмотря на заявления Украины о готовности прекратить боевые действия на нынешней линии фронта,
– отметили в Bloomberg.
Как отметили авторы текста, Путин действует без особых ограничений. Президент России убежден в своей будущей победе и, вероятно, безразличен к последствиям внутри страны.
Заметьте! Для Киева и его союзников пока главная задача – это в дальнейшем повышать цену войны для России, пока расчеты Путина в конце концов не изменятся.
Что еще известно о событиях в России?
Россия сейчас имеет большие проблемы с топливом – как на ВОТ, так и в собственных городах. Например, в оккупированном Крыму уже не спасают даже талоны. Местные жители не могут заправить автомобили уже несколько дней.
В то же время российский бизнес активно тонет в долгах. Наибольшие проблемы заметны в угольной промышленности;, строительстве и машиностроении.
В частности, российская экономика имеет большие проблемы из-за продолжения войны против Украины. И даже рост нефтяных доходов не изменил ситуацию. Высокопоставленные чиновники Минобороны настаивают на защите военных расходов от сокращений.