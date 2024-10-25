Экономический рост Европы под угрозой: МВФ о влиянии войны России против Украины

Негативные последствия войны России против Украины продолжают давить на экономический рост европейских стран. В частности, из-за высоких цен на энергоносители, инфляции и неопределенности дальнейшего развития ситуации.

Плохая динамика экономики Европы

Поэтому, Германия серьезно пострадала от ценового шока на энергоносители из-за высокой энергоемкости производства, отметил глава Европейского департамента МВФ Альфред Каммер, сообщает Укринформ.

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Другим негативным следствием российской агрессии стал рост инфляции, что заставило Европу применять более жесткую монетарную политику. Каммер отметил, что европейская экономика до сих пор восстанавливается от кризиса медленными темпами

Главной причиной плохой динамики в Европе на самом деле является большой шок от цен на энергоносители, вызванный Россией,

– отметил представитель Фонда.

Кроме того, неопределенность относительно продолжительности российской войны и масштабов ее последствий непосредственно влияет на прогнозы экономического роста Европы на 2025 год.

Это неопределенность для потребителей, которые интересуются, что произойдет с ценами на энергоносители в будущем. Это неопределенность для инвесторов, когда они пытаются спрогнозировать, что будет происходить в среднесрочной перспективе,

– отметил представитель МВФ.

Итак, по словам Каммера, эти беспокойства все еще актуальны для Европы и являются "прямым следствием того, что война России против Украины продолжает влиять на развитие европейской экономики".