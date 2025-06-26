Тратят бешеные деньги: в НБУ рассказали, как война истощает экономику России

Война России против Украины существенно повлияла как на экономику страны, так и на ее бюджет. Россияне тратят на войну около 200 миллиардов долларов ежегодно. Это чрезвычайно большая сумма.

Для сравнения, годовой бюджет Украины составляет примерно столько же или чуть меньше. Член совета НБУ и доктор экономических наук Василий Фурман в эфире 24 Канала отметил, что экономика России перегрета и милитаризована.

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Экономическое состояние России на фоне войны против Украины

По словам доктора экономических наук, значительная часть государственных расходов России направляется на поддержку военно-промышленного комплекса. Но производство танков, снарядов или ракет, которые потом уничтожаются в Украине, не создает добавленной стоимости для экономики – это чистые расходы.

В России сохраняется высокая учетная ставка – примерно 20%, что создает давление на бизнес и не позволяет нормально развиваться,

– отметил Василий Фурман.

Хотя в 2024 году российская экономика официально выросла более чем на 4%, уже в 2025 году, по прогнозам центрального банка России и Всемирного банка, ожидается рост на уровне от 0 до 1%. Отдельные чиновники во время Петербургского международного экономического форума открыто говорили о рецессии – то есть о падении экономики два квартала подряд.

Если посмотреть на структуру этого минимального роста, то он обеспечивается исключительно ВПК. Гражданские сектора экономики – строительство, машиностроение, добывающая промышленность – находятся в устойчивом спаде.

В значительной степени россияне финансировали войну путем высоких цен на нефть, но сейчас цены упали, что создает дефицит бюджета. Также Россия тратит средства Фонда национального благосостояния, который фактически уже исчерпан, и по плану он будет почти полностью использован до конца года.

Это существенно ограничивает способность России финансировать войну в дальнейшем,

– отметил член совета НБУ.

К этому добавляются международные санкции, которые ограничивают доступ к инвестициям, финансирования и критических ресурсов. Дефицит бюджета растет, а доходы от нефти падают, что еще больше усложняет ситуацию.

Уже сейчас в российском бюджете на 2025 год уменьшаются расходы на образование, социальные нужды и другие гражданские сферы, ведь почти все средства направляются на ВПК. Кроме того, в стране-агрессоре наблюдается острый дефицит рабочей силы, что приводит к повышению зарплат в отдельных отраслях.

Итак, экономический рост России сегодня напрямую зависит от расходов на войну. Если эти расходы прекратятся или война завершится, наступит резкое экономическое замедление, которое может повлечь глубокий экономический и политический кризис. Именно этого в Кремле боятся больше всего.