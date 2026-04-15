Рост цен – лишь "верхушка айсберга": в Катаре предупредили о других последствиях войны

В Катаре предупредили о серьезных экономических последствиях войны на Ближнем Востоке в ближайшие месяцы, если Ормузский пролив будет оставаться закрытым, а торговля – ограниченной. Это ударит по странам, зависимым от поставок ключевых ресурсов, таких как природный газ, удобрения и даже гелий.

Об этом в среду, 15 апреля, в Вашингтоне заявил министр финансов страны Али бин Ахмед Аль-Кувари, передает Bloomberg. Повышение цен на энергоносители он считает лишь "верхушкой айсберга".

Полное влияние проявится через один – два месяца. Вы увидите огромные экономические последствия этой войны,

– сказал министр.

Напомним, катарский завод по производству сжиженного газа в Рас-Лаффане обеспечивал почти 20% мирового экспорта.

Однако в марте его значительно повредили обстрелы, что повлекло глобальный дефицит поставок. Аль-Кувари сообщил, что на восстановление объектов и торговли может потребоваться около 5 лет.

Кроме того, он обеспокоен экспортом гелия, который используют для производства микросхем. По словам чиновника, на Катар приходится около 30% мировых запасов сырья.

Министр описал сценарий, при котором нынешний шок от цен на энергоносители перерастет в:

продовольственный кризис, вызванный дефицитом удобрений;

дефицит для некоторых правительств, что "не будут иметь достаточно энергии, чтобы обеспечить освещение своих стран".

Ранее в апреле в Reuters со ссылкой на источники писали, что Катар планирует возобновить производство СПГ и даже запускает соответствующие линии на одном из заводов.

