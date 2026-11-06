Свет для Украины: Германия выделяет 45 миллионов евро на новую генерацию
Европейские партнеры запускают новый финансовый механизм для защиты нашей энергосистемы от постоянных вражеских ударов. Этот шаг должен стать мощным сигналом для частного бизнеса и существенно изменить ситуацию со светом.
Какую сумму выделяют и на что пойдут эти средства
Германия официально подтвердила взнос в размере почти 45 миллионов евро в специальную программу RAMP-UP Европейского банка реконструкции и развития. Эти средства станут гарантией для привлечения частных инвестиций в строительство более 1 ГВт новых мощностей возобновляемой энергетики, о чем сообщает "Интерфакс-Украина".
Главный приоритет программы – децентрализованная генерация, то есть создание большого количества небольших электростанций (солнечных, ветровых и биометановых), которые врагу гораздо сложнее уничтожить ракетами. Для обычных потребителей это означает большую стабильность энергосистемы и меньшие риски длительных отключений электроэнергии во время российских атак.
Какие условия выдвигают европейские партнеры
"Этот механизм должен помочь запустить первую волну частных инвестиций в проекты", – отметила заместитель генерального директора по вопросам внешнеэкономической политики Министерства экономики Германии Герлинд Гекманн. Однако европейцы дают деньги не просто так: для полноценного финансирования Украина обязана продолжить реформы энергосектора. Речь идет прежде всего о независимости регулятора и прозрачном корпоративном управлении государственными энергетическими компаниями.
Обратите внимание! Механизм RAMP-UP является совместной инициативой ЕБРР и Группы Всемирного банка, созданной специально для снижения рисков инвесторов, которые боятся вкладывать деньги в страну во время войны. Ранее в ЕБРР сообщали, что эта программа потенциально способна привлечь до 1,5 миллиарда евро инвестиций в украинскую энергетику. Помимо Германии, к финансированию этого спасительного механизма уже присоединились Европейский Союз, Нидерланды, Швейцария и Норвегия.
Кстати, из-за системных российских атак на объекты передачи электроэнергии украинские атомные электростанции вынуждены были снизить мощность.