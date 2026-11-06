Свет для Украины: Германия выделяет 45 миллионов евро на новую генерацию

Какую сумму выделяют и на что пойдут эти средства

Германия официально подтвердила взнос в размере почти 45 миллионов евро в специальную программу RAMP-UP Европейского банка реконструкции и развития. Эти средства станут гарантией для привлечения частных инвестиций в строительство более 1 ГВт новых мощностей возобновляемой энергетики, о чем сообщает "Интерфакс-Украина".

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Главный приоритет программы – децентрализованная генерация, то есть создание большого количества небольших электростанций (солнечных, ветровых и биометановых), которые врагу гораздо сложнее уничтожить ракетами. Для обычных потребителей это означает большую стабильность энергосистемы и меньшие риски длительных отключений электроэнергии во время российских атак.

Какие условия выдвигают европейские партнеры

"Этот механизм должен помочь запустить первую волну частных инвестиций в проекты", – отметила заместитель генерального директора по вопросам внешнеэкономической политики Министерства экономики Германии Герлинд Гекманн. Однако европейцы дают деньги не просто так: для полноценного финансирования Украина обязана продолжить реформы энергосектора. Речь идет прежде всего о независимости регулятора и прозрачном корпоративном управлении государственными энергетическими компаниями.

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Обратите внимание! Механизм RAMP-UP является совместной инициативой ЕБРР и Группы Всемирного банка, созданной специально для снижения рисков инвесторов, которые боятся вкладывать деньги в страну во время войны. Ранее в ЕБРР сообщали, что эта программа потенциально способна привлечь до 1,5 миллиарда евро инвестиций в украинскую энергетику. Помимо Германии, к финансированию этого спасительного механизма уже присоединились Европейский Союз, Нидерланды, Швейцария и Норвегия.

Кстати, из-за системных российских атак на объекты передачи электроэнергии украинские атомные электростанции вынуждены были снизить мощность.