Світло для України: Німеччина виділяє 45 мільйонів євро на нову генерацію

Яку суму виділяють та на що підуть гроші

Німеччина офіційно підтвердила внесок у розмірі майже 45 мільйонів євро до спеціальної програми RAMP-UP від Європейського банку реконструкції та розвитку. Ці кошти стануть гарантією для залучення приватних інвестицій у будівництво понад 1 ГВт нових потужностей відновлюваної енергетики, про що інформує Інтерфакс-Україна.

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Головний пріоритет програми – децентралізована генерація, тобто створення великої кількості невеликих електростанцій (сонячних, вітрових та біометанових), які ворогу набагато складніше знищити ракетами. Для звичайних споживачів це означає більшу стабільність енергосистеми та менші ризики тривалих блекаутів під час російських атак.

Які умови ставлять європейські партнери

"Цей механізм має допомогти запустити першу хвилю приватних інвестицій у проєкти", – зазначила заступниця генерального директора з питань зовнішньоекономічної політики Мінекономіки Німеччини Герлінд Гекманн. Проте європейці дають гроші не просто так: для повноцінного фінансування Україна зобов'язана продовжити реформи енергосектору. Йдеться насамперед про незалежність регулятора та прозоре корпоративне управління державними енергетичними компаніями.

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Зверніть увагу! Механізм RAMP-UP є спільною ініціативою ЄБРР та Групи Світового банку, створеною спеціально для зниження ризиків інвесторів, які бояться вкладати гроші в країну під час війни. Раніше в ЄБРР повідомляли, що ця програма здатна потенційно залучити до 1,5 мільярда євро інвестицій в українську енергетику. Окрім Німеччини, до фінансування цього рятівного механізму вже долучилися Європейський Союз, Нідерланди, Швейцарія та Норвегія.

До речі, через системні російські атаки на об'єкти передачі електроенергії українські атомні електростанції вимушено знизили потужність.