Более 50 тонн помощи: от кого Украина получила оборудование для восстановления энергетики

Вследствие массированных обстрелов энергетика страны остается в сложном состоянии. По Украине действуют графики отключений света, в том числе экстренные. Однако ряд стран-партнеров направили украинцам техническую помощь.

Какую помощь получила Украина?

О том, сколько помощи получила Украина из Европы, сообщает Минэнерго.

Так, Министр энергетики Денис Шмыгаль отмечает, что Украина получила новую партию помощи из 6 стран Европы. Это более 50 тонн оборудования для восстановления энергосистемы. Гуманитарные грузы получили из Нидерландов, Германии, Швейцарии, Финляндии, Испании и Норвегии.

Среди оборудования – силовые трансформаторы, распределительные шкафы, генераторы, осветительные мачты.

В пятницу (23 января – 24 Канал) должна поступить партия энергетического оборудования из Чехии. Еще 400 генераторов едет в столицу из Польши. Помощь от Австрии уже направляется в резервный Хаб Минэнерго,

– добавляет Шмыгаль.

Министр также добавил, что 20 грузов (или 114 тонн оборудования) уже направили предприятиям топливно-энергетического комплекса и на нужды критической инфраструктуры.

Обратите внимание! Все запросы и распределение полученной помощи отрабатывают максимально быстро, ведь от этого напрямую зависит скорость восстановления света и тепла в домах.

Где самая сложная ситуация с энергоснабжением?

22 января в Украине провели очередной энергетический селектор, после которого премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что самой сложной ситуация с энергетикой остается в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях.

Над восстановлением света и тепла круглосуточно работает более 160 бригад энергетиков, коммунальщиков, железнодорожников, в том числе командированные из других областей,

– отмечает Свириденко.

В то же время премьер-министр назвала основной задачей обеспечить Киев альтернативными источниками энергии и установками распределенной генерации.

Что еще известно об энергетической ситуации в Украине?

Несмотря на имеющиеся последствия и уровень убытков, которых Россия нанесла украинской энергетике, следующими под атакой могут оказаться подстанции АЭС. Поскольку наша энергосистема уже пострадала и потеряла значительную часть генерирующих мощностей, такой обстрел может привести к блэкауту.

С морозами и отсутствующим отоплением украинцы столкнулись с очередной проблемой: прорывы труб, батарей. Как следствие – затопление квартир и подъездов. В таком случае можно рассчитывать на компенсацию, но нужно знать алгоритм собственных действий.