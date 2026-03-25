Восстановление украинской энергетики: Шмыгаль озвучил, сколько это будет стоить
- Всемирный банк оценил сумму для восстановления украинской энергетики – потребуется 91 миллиард долларов в течение следующего десятилетия.
- В частности Украина уже выделила 12,85 миллиардов гривен на подготовку к зиме, с общей потребностью в 278 миллиардов гривен.
Украине критически важен частный капитал. Стране необходимы деньги для восстановления энергетического сектора.
Сколько будет стоить Украине восстановление энергетики?
По оценкам Всемирного банка, государству понадобится почти 91 миллиард долларов в течение следующего десятилетия, о чем сообщил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.
Об этом заявил во время круглого стола "Глобальное партнерство для Украины: стратегические возможности в энергетическом секторе" в рамках CERAWeek, проходящего в Хьюстоне, США.
Шмыгаль рассказал, что очертил наиболее перспективные направления для инвестиций:
- системы накопления энергии (BESS);
- возобновляемая энергетика;
- газовая генерация;
- развитие локальных энергетических сетей;
- добыча газа;
- нефтегазовая инфраструктура.
Мы предлагаем партнерство, основанное на общем стратегическом интересе и экономической целесообразности,
– написал Денис Шмыгаль.
Как отметил министр, все что-то получат из этого партнерства:
- Украина – модернизированную энергосистему;
- Европа – более сильную и более диверсифицированную энергетическую архитектуру;
- инвесторы – доступ к одному из самых масштабных инфраструктурных рынков континента.
Напомним, что одновременно Украина активно готовится к следующему отопительному сезону. Подготовка к зиме началась раньше на фоне тяжелого холодного периода этого года.
Правительство уже выделило 12,85 миллиарда гривен на первые работы по подготовке в рамках планов устойчивости регионов. Средства будут направлены на 209 объектов критической инфраструктуры в прифронтовых регионах, а также в Киевской области.
Общая потребность в финансировании всех мероприятий оценивается в 278 миллиардов гривен (5,4 миллиарда евро). Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в пятницу, 20 марта.
Заметьте! Для ее покрытия финансирования правительство в частности работает над привлечением финансовых ресурсов от международных партнеров.
Что еще следует знать украинцам?
- Ранее Шмыгаль уже сообщал, что Украина создаст Стратегический резерв – в рамках Фонда энергетической поддержки Украины. Доступный бюджет Резерва уже сегодня составляет 197 миллиона евро.
- Эксперт Андрей Закревский отмечает: следующие два года, в вечерние пики, Украина будет всегда зависеть от импорта электроэнергии. Однако это не касается субботы и воскресенья.