Украина планирует построить новую энергосистему: 1,3 гигаватта мощностей и ремонт без кредита ЕС

В Украине планируют не только восстановить энергообъекты после российских атак, но и добавить новые мощности. Сейчас объявили конкурс на строительство 1,3 гигаватта генерации, одновременно продолжаются работы по восстановлению 245 объектов инфраструктуры.

Как Украина восстанавливает энергосистему?

О том, что будет делать правительство для развития ненерации, говорится в сообщении Дениса Шмыгаля.

Так, министр энергетики отметил, что сейчас основная задача Украины и Минэнерго не только восстановление энергосферы, но и строительство новой системы. Речь идет об усовершенствованной, более защищенной, гибкой и интегрированной с Европой энергетике.

В частности Шмыгаль добавил, что в правительстве ожидают поддержку бизнеса в процессе восстановления энергетической сферы. Также 1 апреля власти обновили правила конкурса на строительство генерации. По плану, к системе должны приобщить около 1,3 гигаватта новых мощностей.

В то же время о подготовке к следующей зиме и восстановление инфраструктуры после российских атак заявил Владимир Зеленский. Президент отметил, что работы начали несмотря на блокирование европейского кредита на 90 миллиардов евро.

Есть четкие задачи для регионов и основных городов по альтернативной генерации и по восстановлению объектов. Сейчас чиновники обеспечили необходимый ресурс и необходимые решения, чтобы добавить в систему когенерационные установки,

– пояснил Зеленский.

Он добавил, что работы по восстановлению сейчас продолжаются на 245 объектах.

Что известно о зиме 2025 – 2026 годов?

В интервью для РБК-Украина Владимир Омельченко, энергетический эксперт, рассказывал, что предыдущая зима была для столицы едва ли не самой сложной.

Но я не знаю действительно ли за все годы независимости, потому что 90-е годы тоже были сложные. Особенно 1992 – 1993 годы. Хотя с энергетикой было лучше, но людям просто не было за что жить и за что есть. Думаю, что можно сопоставить ту ситуацию, что сейчас, и то, что было в 1992 – 1993 годах. Возможно, сейчас даже более сложная ситуация для людей,

– проанализировал эксперт.

В частности он отметил, что самой сложной ситуация была зимой в столице, которую постоянно обстреливали. В то же время сильно страдали Харьков, Днепр, Полтавщина, Запорожье и Херсон. Для Запада Украины ситуация была более спокойной.

Доставалось также объектам Нафтогаза. За 151 день отопительного сезона Россия атаковала их 129 раз. Били по трубопроводам, добычи газа, подземных хранилищах и системах отопления.

