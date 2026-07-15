Почти миллиард евро на свет и тепло: ЕС выделяет Украине колоссальную сумму на подготовку к зиме

В этом году Европейский Союз выделит Украине 920 миллионов евро на поддержку энергетической инфраструктуры. Эти средства помогут восстановить энергосистему после российских атак и подготовиться к новому отопительному сезону.

Об этом заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Киеве.

Что известно о новой финансовой поддержке Евросоюза?

По ее словам, Россия каждую зиму пытается использовать атаки на энергетическую систему в качестве инструмента давления на украинцев, однако эти попытки не дали результата благодаря стойкости Украины и поддержке Европы.

Фон дер Ляйен напомнила, что с начала полномасштабного вторжения Европейский Союз уже инвестировал почти 4 миллиарда евро в энергетическую поддержку Украины. Она отметила, что новый пакет финансирования поможет обеспечить стабильную работу украинской энергосистемы, а также будет способствовать восстановлению, ремонту и укреплению поврежденных энергетических объектов.

Председатель Еврокомиссии подчеркнула, что ЕС и впредь будет делать все возможное, чтобы зимой украинцы были обеспечены светом и теплом, и заверила, что Украина может и впредь рассчитывать на поддержку Европейского Союза.

Напомним, 30 июня Украина получила от Европейского Союза первый транш в размере 3,9 миллиарда евро в рамках нового оборонного пакета. Средства будут направлены на производство украинских дронов, развитие оборонно-промышленного комплекса и срочные закупки для нужд фронта. В Еврокомиссии сообщили, что в ближайшее время поступят следующие выплаты, а в целом в 2026 году ЕС планирует выделить Украине 28,3 миллиарда евро в рамках программы Ukraine Support Loan.

Отметим, что 28 мая Верховная Рада ратифицировала соглашение с Европейским Союзом о предоставлении Украине кредита в размере до 90 миллиардов евро на 2026–2027 годы. Средства будут направлены на оборону, восстановление страны и поддержку государственного бюджета, а погашение займа планируется осуществлять за счет будущих репараций от России. Президент Владимир Зеленский назвал это голосование одним из самых важных, а в Еврокомиссии сообщили, что оно открыло путь к первым выплатам Украине.